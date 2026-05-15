【GUCCI】俳優 佐野勇斗がグッチのファッションショーに参加するためにニューヨークに到着

株式会社ケリングジャパン

俳優 佐野勇斗(M!LK)が2026年5月15日、デムナによる初のグッチクルーズファッションショーに出席するためニューヨークに渡航。

Images Courtesy of Gucci

光沢のあるブラックのコットンアセテートジャケットに、ウォッシュド加工を施したローウエストのストレッチコットンデニムを合わせた、グッチ プレフォールコレクション「Generation Gucci」のルックを着用。馬の鐙から着想を得たシルバーのネックレスとリング、そしてブランドのアイコンであるホースビット ローファーが、スタイリングに洗練されたアクセントを添えています。ウェブ ストライプとホースビット ハードウェアを配した、旅にもふさわしいスラウチーなブラックレザーの〔グッチ パパラッツォ〕を携え、ニューヨーク市内に登場しました。

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。