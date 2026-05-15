【日本代表】 DF谷口彰悟選手、FW後藤啓介選手がFIFAワールドカップ2026(TM)️に臨むSAMURAI BLUEメンバーに選出

STVV N.V.

STVVは、本日、公益財団法人日本サッカー協会から発表されました、『FIFAワールドカップ2026(TM)️』に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）メンバーにDF谷口彰悟選手とFW後藤啓介選手が選出されましたので、お知らせいたします。

【試合日程】

キリンチャレンジカップ2026

■2026年5月31日(日) 19:25 キックオフ(予定)

vsアイスランド代表（国立競技場）

FIFAワールドカップ2026(TM)️

グループステージ

■2026年6月15日(月) 5:00 キックオフ(予定)＊日本時間

vsオランダ代表（Dallas Stadium/アメリカ）

■2026年6月21日(日) 13:00 キックオフ（予定）＊日本時間

vsチュニジア代表（Estadio Monterrey/メキシコ）

■2026年6月26日(金) 8:00 キックオフ（予定）＊日本時間

vsスウェーデン代表（Dallas Stadium/アメリカ）

【谷口彰悟選手 プロフィール】

生年月日：1991年07月15日

ポジション：DF

身長・体重：185cm・75kg

【後藤啓介選手 プロフィール】

生年月日：2005年06月03日

ポジション：FW

身長・体重：191cm・78kg

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。