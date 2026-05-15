【日本代表】 DF谷口彰悟選手、FW後藤啓介選手がFIFAワールドカップ2026(TM)️に臨むSAMURAI BLUEメンバーに選出
STVVは、本日、公益財団法人日本サッカー協会から発表されました、『FIFAワールドカップ2026(TM)️』に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）メンバーにDF谷口彰悟選手とFW後藤啓介選手が選出されましたので、お知らせいたします。
【試合日程】
キリンチャレンジカップ2026
■2026年5月31日(日) 19:25 キックオフ(予定)
vsアイスランド代表（国立競技場）
FIFAワールドカップ2026(TM)️
グループステージ
■2026年6月15日(月) 5:00 キックオフ(予定)＊日本時間
vsオランダ代表（Dallas Stadium/アメリカ）
■2026年6月21日(日) 13:00 キックオフ（予定）＊日本時間
vsチュニジア代表（Estadio Monterrey/メキシコ）
■2026年6月26日(金) 8:00 キックオフ（予定）＊日本時間
vsスウェーデン代表（Dallas Stadium/アメリカ）
【谷口彰悟選手 プロフィール】
生年月日：1991年07月15日
ポジション：DF
身長・体重：185cm・75kg
【後藤啓介選手 プロフィール】
生年月日：2005年06月03日
ポジション：FW
身長・体重：191cm・78kg
【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】
1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。