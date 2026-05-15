【ルイ・ヴィトン】3年間にわたるニューヨークのフリック・コレクションへの支援開始を記念し、2026年5月20日(水)にルイ・ヴィトン2027クルーズ・コレクション ショーを開催

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社(C)LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンは、2026年5月20日(水)、マンハッタンのアッパー・イースト・サイド、セントラルパーク沿いに位置する美術館、フリック・コレクションにて、2027クルーズ・コレクション ショーを開催いたします。ウィメンズ・コレクション アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールがクルーズ・コレクションの舞台として選んだ同美術館は、ニューヨークに現存する最後の偉大な黄金時代様式の邸宅の1つに数えられており、ファッション、建築、そしてカルチャーにおける唯一無二の対話がここで実現することとなります。今後3年間にわたってルイ・ヴィトンが、フリック・コレクションの主要な文化スポンサーとなることで、このショーはメゾンのアートに対する揺るぎないコミットメントをさらに体現するものとなるでしょう。今回のルイ・ヴィトン クルーズ・コレクション ショーは、フリック・コレクションの歴史ある1階ギャラリー群が、ファッションショーの舞台として使用される初めての機会となります。

クルーズ・コレクションが体現するのは、旅のエスプリと象徴的な建築物との出逢いにおける探求心。

その世界観は、このアイコニックなロケーションの選定に色濃く反映されています。1935年より一般公開されているフリック・コレクションは、ルネサンス期から19世紀後半にいたるまでの傑作を所蔵し、ヨーロッパのファインアートおよび装飾芸術における世界有数のコレクションを親密な雰囲気の中で鑑賞できる場を提供。米国人実業家 ヘンリー・クレイ・フリックによって創設された同美術館は、彼が収集した卓越したコレクションと修復された歴史的邸宅を今に伝えています。

2026年6月より、ルイ・ヴィトンは「Louis Vuitton First Fridays」プログラムを通じて、フリック・コレクションが毎月実施する金曜夜間の無料開館を支援。2026年6月から2027年5月までの期間中、毎月第1金曜日(1月および9月を除く)に、一般来館者向けに無料開館いたします。

さらに、ルイ・ヴィトンは、フリック・コレクションによるダイナミックな展覧会プログラムを支援すると共に、今後同館で開催される3つの主要な特別展のメインスポンサーも務めます。その第1弾として開催されるのは、「Siena: The Art of Bronze, 1450-1500」(2026年10月-2027年1月)。メゾンはまた、2027年春に開幕する展覧会のメインスポンサーも担います。同展は、1600年頃のリモージュにおいて、エナメル工房を率いた唯一の女性とされるフランス人エナメル作家 シュザンヌ・ド・クールに焦点を当てた初のエキシビションとなります。さらにフリック・コレクションでは、2027年末から2028年初頭にかけて、19世紀絵画をテーマにしたモノグラフ形式の展覧会を開催予定。詳細は未定ですが、こちらもニューヨークでの展示においてルイ・ヴィトンが支援します。

最後に、メゾンは、2年間にわたるキュレーター職の支援においても重要な役割を果たします。研究活動と文化的交流の促進を目的として新設された「Louis Vuitton Curatorial Research Associate(ルイ・ヴィトン キュラトリアル・リサーチ・アソシエイト)」には、18世紀におけるヨーロッパと中国の文化交流および芸術実践の融合をテーマとする研究を進めるイーフー・リウ(Yifu Liu)が就任。リウは自身の役割において、ルイ15世およびルイ16世時代、さらには乾隆帝(Qianlong Emperor)時代の宮廷芸術やファッションを含むフリック・コレクションの所蔵品を通じ、これらのテーマを探求すると共に、常設コレクションに収蔵の長らく注目されてこなかった膨大なアジア陶磁器コレクションにも光を当てていきます。

ウィメンズ・コレクション アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールは、次のように述べています。「フリック・コレクションを舞台にしたクルーズ・コレクションを発表することは、コンテンポラリーなクリエーションと卓越した芸術空間との間の唯一無二の対話を生み出します。ルネサンス期以降の傑作に囲まれながら、私たちは芸術、歴史、そして美が長きにわたり守り継がれ、讃えられてきた場所に足を踏み入れます。またこれは、卓越性と文化遺産に捧げられた機関との意義深い関係のはじまりであり、創造的表現にインスピレーションをもたらし、その価値を高めるアート空間とのつながりを大切にするルイ・ヴィトンのコミットメントを確固たるものにするものです」。

ルイ・ヴィトンは、世界的に著名なロケーションや傑作といえる建築を舞台にショーを開催し、その土地ならではのクラフツマンシップにオマージュを捧げてきました。これまでに訪れたのは、パリのルーヴル美術館、アヴィニョンにあるパレ・デ・パプ、ジョン・ロートナーが手掛けたパームスプリングスのボブ & ドロレス夫妻のホープレジデンスや、オスカー・ニーマイヤー設計のニテロイ現代美術館、I.M.ペイによる滋賀県のMIHO MUSEUM、カリフォルニア州のソーク研究所など。今回の新章は特に、パリとニューヨークの対話として構想された、ニューヨークのTWAフライトセンターで行われたメゾンの2020クルーズ・コレクション ショーや、「偉大な演劇的情熱が繰り広げられる舞台」として文化的魅力を備えたパレ・デ・パプで開催された2026クルーズ・コレクションのプレゼンテーションとも共鳴します。

フリック・コレクションについて

ニューヨークに現存する最後の偉大な黄金時代様式の邸宅の1つであるフリック・コレクションは、ファインアートおよび装飾芸術における世界有数のコレクションを親密な雰囲気の中で鑑賞できる場を提供しています。1935年に開館した同館は、ヘンリー・クレイ・フリックが、五番街に位置する自邸とヨーロッパ絵画、彫刻、そして装飾芸術のコレクションを一般公開のために寄贈したことにはじまります。

ルネサンス期から19世紀後半にいたるまでの傑作を所蔵する同美術館のコレクションは、時代と共に増え続け、開館以来その規模は2倍以上に拡大。ヘンリー・クレイ・フリックの娘ヘレン・クレイ・フリックによって100年以上前に創設されたフリック美術研究図書館(The Frick Art Research Library)は、現在、学生や研究者、一般来館者に向けた美術史研究の中核機関として広く活用されています。

昨年春、フリック・コレクションは、大規模な改修および再整備プロジェクトを完了し、2025年4月17日に華々しいリニューアルオープンを果たしました。セルドルフ・アーキテクツ(Selldorf Architects)が設計を手掛け、ベイヤー・ブラインダー・ベル(Beyer Blinder Belle)がエグゼクティブ・アーキテクトを務めた本プロジェクトは、フリック・コレクションの歴史的遺産と個性を尊重しつつ、重要なインフラおよび運営上のニーズに応えるべく進められたものです。

詳細は frick.org(https://www.frick.org/) をご覧ください。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。