コカ・コーラ ボトラーズジャパン、香川県内のトクホ製品および機能性表示食品の売り上げの一部を香川県へ寄付

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長 最高経営責任者:カリン・ドラガン 以下 当社)は、香川県との「健康増進の推進に関する協定」に基づき、当社が香川県内で販売する特定保健用食品および機能性表示食品の売り上げの一部である976,748円を寄付しました。これに伴い、2026年5月15日、当社は香川県を訪問し、寄付金目録を贈呈しました。

左より、香川県健康福祉部長 長尾 英司 様、当社 ベンディング中四国地区統括部長 川東 秀蔵

寄付は、2017年10月に香川県と締結した「健康増進の推進に関する協定」に基づき実施しており、今回で9回目となります。寄付金は、香川県の生活習慣病対策の推進などに関する事業にお役立ていただきます。今回の寄付を含め、これまでの累計寄付金総額は5,292,639円となります。

当社は、企業理念「Paint it RED! 未来を塗りかえろ。」のもと、すべての人にハッピーなひとときをお届けし、価値を創造するという「ミッション」の達成を目指し、本業を通じて地域が抱える課題を解決するため、共創価値の創造（Creating Shared Value : CSV）に取り組み、今後もあらゆるパートナーのみなさまと連携をはかってまいります。

【目録贈呈の概要】

■贈呈日：2026年5月15日（金）

■納付先：香川県

■寄付金額：976,748円（売上対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日）

【寄付対象製品】

11品目 12パッケージ

■特定保健用食品：

コカ・コーラ プラス 470ml PETボトル

からだすこやか茶W 350ml、1500ml PETボトル

綾鷹 特選茶 500ml PETボトル

■機能性表示食品：

からだおだやか茶Ｗ 350ml PETボトル

からだリフレッシュ茶W 440ml PETボトル

からだ巡茶 Advance 410ml PETボトル

爽健美茶 健康素材の麦茶 600ml PETボトル

爽健美茶 やかんの濃麦茶 600mlPETボトル

綾鷹 濃い緑茶 525ml PETボトル

一（はじめ）緑茶 一日一本 500ml PETボトル

アクエリアス エスボディ 500ml PETボトル

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。