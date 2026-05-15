成城で500円体験できる整体──全国125院・年間来院数80万人「こころ整体院グループ」が創業20周年記念キャンペーンを5月15日より開始

株式会社givers

こころ整体院グループ(運営:株式会社givers／本社:東京都新宿区／代表取締役CEO:安藝 泰弘)は、創業20周年を記念したキャンペーンを、東京都世田谷区の「ココロカラダメディカル整体院 成城院」にて、2026年5月15日(金)より開始します。期間中、通常9,900円(税込)の「全身整体＋姿勢矯正」(AI姿勢分析・カウンセリング含む)を、500円(税込)で体験いただけます。

当グループは2006年2月の創業以来、整体院・整骨院を全国125院・海外2拠点で展開し、年間来院数は約80万人にのぼります。2026年に創業20周年を迎えるにあたり、世田谷区成城エリアの拠点店舗「ココロカラダメディカル整体院 成城院」にて本キャンペーンを実施します。

▼ココロカラダメディカル整体院 成城院 HP

https://seitai.co.jp/store/tokyo-seijo/

ニュースの要点

キャンペーン実施の背景

- 全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人の「こころ整体院グループ」が、創業20周年記念キャンペーンを成城院で実施。今後、他エリアの院でも順次展開予定- 実施期間:2026年5月15日(金)～5月31日(日) ※予約が埋まり次第、予告なく終了する場合あり- 対象施術:通常9,900円の「全身整体＋姿勢矯正」(AI姿勢分析・カウンセリング・施術アドバイス含む)を500円で提供- 実施店舗:ココロカラダメディカル整体院 成城院(成城学園前駅南口から徒歩1分)- 東亜大学との共同研究(国際学術誌『PLOS ONE』掲載)の知見を応用した独自メソッド「giversメソッドGIFT」とAI姿勢分析を、初回から体験可能

こころ整体院グループは、2006年2月の創業から2026年で20周年を迎えます。これを機に、グループのメソッドを地域の生活者に試していただく機会として、世田谷区・成城エリアの「ココロカラダメディカル整体院 成城院」にて、創業20周年記念キャンペーンを実施します。なお、本キャンペーンは成城院での実施を皮切りに、今後、他エリアの院でも順次展開していく予定です。

当グループは「良い治療家を育てる」を理念に、初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営しています。本キャンペーンは、施術を継続するかどうかを生活者ご自身で判断していただくための、入り口としての位置づけです。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/26_1_d5cfac0effb9378fcf95e376159f5d20.jpg?v=202605150251 ]

※本表は、出典明記の上、引用・転載自由です。

成城院について

ココロカラダメディカル整体院 成城院は、成城学園前駅南口から徒歩1分に位置する世田谷区エリアの拠点店舗です。AI姿勢分析を用いたカウンセリング、giversメソッドGIFTを応用した全身整体、姿勢矯正、産後骨盤ケアなど、症状に合わせた施術メニューを提供しています。

giversメソッドGIFTとAI姿勢分析について

「giversメソッドGIFT」は、こころ整体院グループが独自に開発した身体メソッドで、東亜大学との共同研究の知見を応用しています。共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されており(DOI: 10.1371/journal.pone.0335268)、グループ全院でこの知見をメソッドの開発・改良に活かしています。

「AI姿勢分析」は、姿勢の歪みをAIが定量的に評価する独自システムで、来院者本人が結果を視覚的に確認できるため、カウンセリングの納得感を高める仕組みとして導入しています。

▼giversメソッドGIFTの詳細

giversメソッドGIFT▼giversメソッドGIFTの詳細

独自の身体メソッド「giversメソッドGIFT」と「AI姿勢分析」を全院で展開し、東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されています（DOI: 10.1371/journal.pone.0315596）。研究知見をメソッドの開発・改良に応用するアプローチで、エビデンスベースのヘルスケアを実践しています。

https://seitai.co.jp/gift/

▼東亜大学との共同研究・PLOS ONE掲載論文

giversホールディングス株式会社 代表取締役：安藝 泰弘▼東亜大学との共同研究・PLOS ONE掲載論文について

https://seitai.co.jp/research/

PLOS ONE 論文 DOI

10.1371/journal.pone.0335268



論文URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335268

発表年: 2025年

筆頭著者: Aki Y（安藝泰弘）

掲載誌: PLOS ONE

東亜大学との共同研究／国際学術誌『PLOS ONE』掲載／全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人／創業20周年(2006年2月設立)

■ 世田谷区内のこころ整体院グループ店舗一覧

当グループは世田谷区内に3院を展開し、地域の皆様の健康をサポートしています。

【こころ整体院 三軒茶屋院】

住所：東京都世田谷区太子堂5-1-11麻生ビルpartIII2階

https://seitai.co.jp/store/tokyo-sangenjaya/

【こころ整体院 下北沢院】

住所：東京都世田谷区北沢2-7-6テクノプラザ1階

https://seitai.co.jp/store/tokyo-shimokitazawa/

【ココロカラダメディカル整体院 成城院】

住所：東京都世田谷区成城2-25-11ひのき成城ビル1階

https://seitai.co.jp/store/tokyo-seijo/

こころ整体院グループについて

こころ整体院グループは、株式会社giversが運営する整体院・整骨院ブランドです。2006年2月の創業から2026年で20周年を迎え、整体院・整骨院を全国125院・海外2拠点で展開、年間来院数は約80万人にのぼります。「良い治療家を育てる」を理念に、初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営しています。

こころ整体院グループ▼こころ整体院グループ公式サイト

https://seitai.co.jp/

会社概要

- 会社名:株式会社givers(こころ整体院グループ)- 本社:東京都新宿区新宿6丁目29番3号 新宿桑原ビル9階- 新宿御苑オフィス:〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目34番5号 Verde Vista新宿御苑 2階- 代表者:代表取締役CEO 安藝 泰弘(giversホールディングス株式会社)- 設立:2006年2月14日(2026年で20周年)- 事業内容:整体院・整骨院の運営(全国125院＋海外2拠点)- URL:https://seitai.co.jp/画像・データの引用・転載について

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【お問い合わせ先】

本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社givers（こころ整体院グループ）

マーケティング担当：塩野 正貴

Mail：cocoro.mark@gmail.com