医薬品凍結乾燥の最新技術を学ぶ無料ウェビナー開催間近 !【申込受付中】

サン・テンコンサルティング合同会社

サン・テンコンサルティング合同会社は、2026年5月27日（水）に開催する無料ウェビナー「医薬品の凍結乾燥プロセスで製品温度をリアルタイムに測定―Temprisのセンサー技術」について、現在参加申込を受付中です。

本ウェビナーでは、ドイツ企業 Tempris GmbH CEO Anton Mangold氏を講師に迎え、凍結乾燥工程におけるリアルタイム温度測定技術や、製薬業界における実践的な導入事例についてご紹介します。

凍結乾燥工程では、製品温度の把握が品質管理・歩留まり・製造効率に大きく影響します。一方で、従来はプロセス完了後に間接的な検証が行われるケースが多く、リアルタイムでの温度モニタリングには課題がありました。

Tempris社の独自センサー技術により、プロセス開始からエンドポイント算出まで連続的な温度可視化が可能となり、製薬・バイオ業界での活用が期待されています。

本ウェビナーで学べるポイント

このような方におすすめ

ウェビナー概要

- 医薬品製造において、一次凍結乾燥工程のエンドポイント未記録がFDAから問題視される理由- プロセス安定性および製品安全性を向上させるためのソリューション- エネルギー消費削減、CO2排出量低減、さらに生産性を20%向上させる方法- Temprisソリューション活用による開発・製造期間短縮と、患者様への医薬品提供スピード向上- 凍結乾燥プロセス開発担当者- 無菌製造・Fill-Finish関連担当者- QA/QC・薬事関連担当者- 製薬・バイオ分野の研究開発責任者- 凍結乾燥設備・自動化技術関連エンジニア- CDMO/CMOの事業開発担当者- 凍結乾燥技術に関わる研究者・コンサルタント

ウェビナー名：「医薬品の凍結乾燥プロセスで製品温度をリアルタイムに測定―Temprisのセンサー技術」

日時：2026年5月27日（水）15:00～16:00

開催形式：オンライン

参加費：無料

言語：日本語・英語（英語部分は同時通訳あり）

スピーカー：Anton Mangold 氏（CEO, Tempris GmbH）

参加登録URL：https://qrs.ly/csh9ifj

主催：サン・テンコンサルティング合同会社

共催：株式会社セントラル科学貿易

開催間近 ― ご参加登録受付中

凍結乾燥工程における最新技術・実践事例を学べる貴重な機会です。

製薬・バイオ・装置開発・CDMO関連企業の皆様のご参加をお待ちしております。

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