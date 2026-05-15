関西エアポート 経済産業省が定めるDX認定を取得しました

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、経営とデジタル活用が一体で進められていることが評価され、経済産業省による「DX認定制度」において認定を取得したことをお知らせします。

「DX認定制度」とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード＊」に対応した取り組みを行い、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

当社は、スマート空港の実現に向けて、「乗客体験の向上、ひいては乗客満足度の向上」・「運用及びビジネスプロセスの最適化、人的リソースの必要性の低減」・「収益成長のサポートと全体的な運用コストの削減」の３つのデジタル価値創出をめざしています。これらを実現するため、経営とデジタル活用を一体で推進する体制を構築し、事業戦略とデジタル施策が整合し進められる点が評価され、認定につながったと考えています。また本認定では、社内の組織を横断したDXの活用・推進を検討する枠組みや、DX人材の育成・確保、AIやデータの全社的な活用など、社内における取り組みも評価されたと考えています。

関西エアポートグループは、DXの推進に積極的に取り組み、空港の利便性向上に努めるとともに、安全・安心で快適な新しい旅の体験をご提供いたします。

*経済産業省による、企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応を取りまとめた指針。

【概要】

○ 認定事業者：関西エアポート株式会社

○ 認 定 日：2026年5月1日

○ 認 定 期 間：2026年5月1日～2028年4月30日（適用日より2年間）