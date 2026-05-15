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日本の大学で唯一 北海道科学大学がUnreal Academic Partnerに認定
北海道科学大学（札幌市手稲区）未来デザイン学部メディアデザイン学科は、世界最高峰のハイエンドゲーム制作エンジン「Unreal Engine（アンリアルエンジン）」の開発元である米国のEpic Games社より、「Unreal Academic Partner」として、日本の大学で唯一認定されていることをお知らせいたします。
〜世界最高峰のゲーム制作エンジンUE5を用いたカリキュラムを展開〜
北海道科学大学（札幌市手稲区）未来デザイン学部メディアデザイン学科は、世界最高峰のハイエ
ンドゲーム制作エンジン「Unreal Engine（アンリアルエンジン）」の開発元である米国のEpic Games
社より、「Unreal Academic Partner」として、日本の大学で唯一認定されていることをお知らせいた
します。
「Unreal Engine 5（UE5）」は、『フォートナイト』や『ドラゴンクエストXII』といった世界的な
AAA（トリプルエー）タイトルの開発に採用されるなど世界中の多数の有名ゲーム開発会社が利用し
ているゲーム制作エンジンです。
本学では、2018年より道内の大学としていち早く同エンジンをカリキュラムに導入。2022年の制
度リニューアル時には国内大学で2校目（道内初）のパートナー校となり、この度の2026年リニュ
ーアルにおいて、日本の大学として唯一の認定校となっています（2026年5月8日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
〜世界最高峰のゲーム制作エンジンUE5を用いたカリキュラムを展開〜
ンドゲーム制作エンジン「Unreal Engine（アンリアルエンジン）」の開発元である米国のEpic Games
社より、「Unreal Academic Partner」として、日本の大学で唯一認定されていることをお知らせいた
します。
「Unreal Engine 5（UE5）」は、『フォートナイト』や『ドラゴンクエストXII』といった世界的な
AAA（トリプルエー）タイトルの開発に採用されるなど世界中の多数の有名ゲーム開発会社が利用し
ているゲーム制作エンジンです。
本学では、2018年より道内の大学としていち早く同エンジンをカリキュラムに導入。2022年の制
度リニューアル時には国内大学で2校目（道内初）のパートナー校となり、この度の2026年リニュ
ーアルにおいて、日本の大学として唯一の認定校となっています（2026年5月8日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/