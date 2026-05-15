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【異世界転生気分で歴史を体験！？】大谷大学博物館2026年度夏季企画展「秀吉軍記の世界で豊臣秀長になってしまった件」開催／5月29日にはメディア向け内覧会実施
大谷大学(所在：京都市北区 学長：木越 康)は、2026年6月2日（火）〜8月2日（日）の期間、2026年度夏季企画展「秀吉軍記の世界で豊臣秀長になってしまった件」を開催します。また、企画展の開催に先駆け、2026年5月29日(金)に大谷大学 京都／本部キャンパス 響流館3Fマルチメディア演習室にて、メディア向け説明会および内覧会を実施いたします。
本展は、2026年NHK大河ドラマの主人公として注目が集まる豊臣秀長と、その兄・秀吉の立身出世を描いた幕末・明治の軍記物（『絵本豊臣勲功記』、『英名百雄伝』等）をおもしろおかしく紹介する展覧会です。最大の特徴は、来館者が物語の世界に迷い込み、豊臣秀長自身になって展示を鑑賞するという「没入型」の演出です。
会場内では、物語の登場人物（アバター）となった来館者が、軍記に描かれた世界秀吉本陣や中国大返しの場面に身を置いたり、敵城内を描いた挿絵を望遠鏡で覗き物見をしたり、ほかにも言葉や絵の探し遊びをして自分ならその場面をどう受け止めるのか、来館者の考えを引き出します。また、本展は“学生とともにつくる展覧会”を目指し、博物館学芸員実習生がグッズの企画・デザインや、一部資料のくずし字の翻刻に取り組んでいる点も特長です。古典資料を現代の感覚で捉え直す、新しい形の鑑賞体験を提供しますので、ぜひご来館ください。
＜詳細はこちら＞https://www.otani.ac.jp/events/kakikikakuten26.html
企画展概要
会 期：2026年6月2日（火）〜8月2日（日）
時 間：午前10時〜午後5時（入館は閉館の30分前まで）
休館日：日曜日・月曜日
※6月15日(月)、6月21日(日)、6月29日(月)、7月20日(月・祝)、8月2日(日)は開館
観覧料：無料
場 所：大谷大学博物館（京都市北区小山上総町 大谷大学 響流館1F）
主 催：大谷大学博物館
後 援：エフエム京都
会期中の関連イベント
ワークショップ「ミュージアムグッズをつくろう」
『英名百雄伝』等のイラストから好きなものを選び、オリジナルの缶バッジを作成します。
・日時：2026年6月21日（日）、7月20日（月・祝）午前10時〜午後3時
・料金：200円（材料費）
生涯学習講座「幕末・明治も大人気？ 絵本・イラスト集になった豊臣兄弟」
実物の資料に触れながら、豊臣兄弟の描かれ方の変遷を学ぶ全3回の講座です。
・日時：2026年6月26日、7月3日、7月10日（各金曜日）午後2時30分〜午後4時
・講師：当館職員
・受講料：4,500円（要事前申込・締切6月12日）
▼本件に関する問い合わせ先
企画・入試部 入学センター
住所：603-8143 京都市北区小山上総町
TEL：075-411-8114
FAX：075-411-8160
メール：nyushi-c@sec.otani.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本展は、2026年NHK大河ドラマの主人公として注目が集まる豊臣秀長と、その兄・秀吉の立身出世を描いた幕末・明治の軍記物（『絵本豊臣勲功記』、『英名百雄伝』等）をおもしろおかしく紹介する展覧会です。最大の特徴は、来館者が物語の世界に迷い込み、豊臣秀長自身になって展示を鑑賞するという「没入型」の演出です。
＜詳細はこちら＞https://www.otani.ac.jp/events/kakikikakuten26.html
企画展概要
会 期：2026年6月2日（火）〜8月2日（日）
時 間：午前10時〜午後5時（入館は閉館の30分前まで）
休館日：日曜日・月曜日
※6月15日(月)、6月21日(日)、6月29日(月)、7月20日(月・祝)、8月2日(日)は開館
観覧料：無料
場 所：大谷大学博物館（京都市北区小山上総町 大谷大学 響流館1F）
主 催：大谷大学博物館
後 援：エフエム京都
会期中の関連イベント
ワークショップ「ミュージアムグッズをつくろう」
『英名百雄伝』等のイラストから好きなものを選び、オリジナルの缶バッジを作成します。
・日時：2026年6月21日（日）、7月20日（月・祝）午前10時〜午後3時
・料金：200円（材料費）
生涯学習講座「幕末・明治も大人気？ 絵本・イラスト集になった豊臣兄弟」
実物の資料に触れながら、豊臣兄弟の描かれ方の変遷を学ぶ全3回の講座です。
・日時：2026年6月26日、7月3日、7月10日（各金曜日）午後2時30分〜午後4時
・講師：当館職員
・受講料：4,500円（要事前申込・締切6月12日）
▼本件に関する問い合わせ先
企画・入試部 入学センター
住所：603-8143 京都市北区小山上総町
TEL：075-411-8114
FAX：075-411-8160
メール：nyushi-c@sec.otani.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/