和クレープ専門店「たばねのし(R)」、期間限定の和クレープ「掛川抹茶と柚子」を5月19日(火)より発売！

ダイコク電機株式会社期間限定の和クレープとドリンク「掛川抹茶と柚子」

当社グループ会社である株式会社SHUNRI（本社：東京都台東区、代表取締役社長：藤田 英樹、以下「SHUNRI」）は、自社の運営する和クレープ専門店「たばねのし(R)」にて、5月19日（火）より「掛川抹茶と柚子」をテーマにした和クレープとドリンクを夏季限定メニューとして販売いたします。

掛川抹茶の奥深い味わいに柚子の爽やかな香りを重ねて夏にぴったりの清涼感のある和クレープに仕上げました。

商品概要

たばねのし(R)公式リリースはこちら :https://www.atpress.ne.jp/news/5415277たばねのしの夏の和クレープ 掛川抹茶と柚子柚子を使用した爽やかな掛川抹茶のお飲み物

■夏の和クレープ〈掛川抹茶と柚子〉

静岡県掛川産の抹茶を贅沢に練り込んだ、香り高く、そして深い旨味を感じられる抹茶クレープ生地を使用しています。クレープの中には柚子の果肉や柚子シャーベットを入れ、柚子の爽やかな香りと抹茶の絶妙な組み合わせを堪能いただけます。

上部には柚子のわらび餅や餡子など、和を感じる食材を使用し、見た目にも涼やかさを感じられる仕上がりにしています。

＜柚子を使用した掛川抹茶のお飲み物も同時発売＞

炭酸水に変更することも可能なため、より爽やかさを味わいたい方には、炭酸水仕上げもおすすめです。

商品名：「掛川抹茶と柚子」(和クレープ／飲み物)

販売期間：2026年5月19日(火)より

価格：店舗により異なるため店頭にてご確認ください

販売店舗：一部店舗を除く

仕入状況により発売日が店舗により異なる可能性があります

“たばねのし”のこだわり

こだわりの抹茶は静岡県掛川産を使用

・静岡県「掛川抹茶」の苦みと旨味

たばねのしの抹茶は、全国茶品評会で数多くの受賞歴を誇る茶園から採れる「掛川抹茶」を使用。 独自の結び合わせ（配合）により、香り高い抹茶の旨みとコクを最大限に引き出しています。

・加賀水引職人が結びあげる、たばねのしの象徴“水引”

たばねのしのクレープを象徴するのが、包み紙に添えられた水引です。 職人がひとつひとつ丁寧に仕上げたこの水引は、お召し上がりいただいた後も、本のしおりやお部屋のワンポイントの飾りとして、日々の暮らしに彩りを添えてくれます。

たばねのしのメインアイコンである水引浅草茶屋たばねのし 浅草本店の店頭

・伝統的な和の中に現代の要素を取り入れた茶室「浅草茶屋たばねのし」

2022年に浅草で1号店をオープン。“たばねのし”は、現在、東京、神奈川、千葉、京都、大阪、兵庫、島根、福岡、鹿児島へと展開を広げる和クレープ専門店です。 伝統的な和の素材や技法を、現代的な感性で再構築する--。店名の由来である「束ね熨斗（たばねのし）」には、多くの熨斗を束ねることから「人と人との絆やつながり」「幸せを分かち合う」という意味が込められています。 「ご縁」と「出会いへの感謝」を大切にする、私たちの想いを形にしました。

株式会社SHUNRIについて

株式会社SHUNRIは、2022年12月12日に設立されました。東京・浅草に本店を構える和クレープ専門店「たばねのし」を日本各地に展開しています。

2026年4月1日付で、ダイコク電機株式会社のグループ会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/