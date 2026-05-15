創業93年の「ブランジェ浅野屋」が渋谷へ。渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店を本日開業

株式会社浅野屋

「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店」イメージ

株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、この度、2026 年 5 月 15 日（金）に「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店」を開業いたしました。

浅野屋は 1933 年、各国の大使館が多く集まっていた東京・麹町で創業しました。外国人外交官などから寄せられる本格的なパンへの要望に応えながら、1944年には軽井沢に常設店を開業。以来、軽井沢を代表するベーカリーのひとつとして、素材の持ち味を活かしたパンづくりを続けてまいりました。

今年創業93年を迎える現在、ブランジェ浅野屋は軽井沢に3店舗、東京を中心とした関東エリアに14 店舗*を展開しています。この度18店舗目となる「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店」は、“素材そのもの、そして上質”をコンセプトに、長年愛され続けてきた定番ブレッドから自由が丘店で人気のスイーツパンまで、厳選されたラインナップを取り揃えます。また、本開業を記念して渋谷店限定「狭山抹茶と大納言小豆の米粉ケイク」、「おすすめパンセット」を期間限定で販売。

軽井沢で長く親しまれてきた浅野屋の味を、渋谷の新たな日常へ。多くの人が行き交う渋谷スクランブルスクエアにて、素材の魅力を丁寧に引き出したパンやスイーツをお届けしてまいり

ます。

*ポップアップショップを除く

■「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店 」について

ブランジェ浅野屋 18 店舗目となる「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店」では、2 月にリニューアルした浅野屋の看板商品「ぶどうパン」、国産小麦を使用した「軽井沢レザン」を始め、季節ごとに異なる信州りんごを使用した「アップルパイ」など素材とバランスにこだわった商品の数々を是非お楽しみください。

「信州りんごのアップルパイ」イメージ

■開業記念商品について

１.店舗限定「狭山抹茶と大納言小豆の米粉ケイク」

日本3大抹茶の1つ狭山の抹茶を贅沢に使用し、大納言小豆と合わせて和風に仕上げた米粉のパウンドケーキです。店舗限定で6月末まで販売いたします。いましか味わえない特別な商品を是非お楽しみください。

販売期間：2026 年 5 月 15 日(金) ～ 6 月 30 日(火)

＊販売期間は変更になる可能性がございます。

販売価格：378 円（税込）

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２.浅野屋おすすめパンセット

本開業を記念して、店舗限定の「浅野屋おすすめパンセット」を期間限定で販売いたします。浅野屋で人気のパンを気軽に楽しめるセットとして、手土産や食べ比べにもおすすめの商品です。

販売期間：2026 年 5 月 15 日(金) ～ 5 月 17 日(日)

＊販売期間は変更になる可能性がございます。

販売価格：1,400 円（税込）

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■店舗概要

・店名：「ブランジェ浅野屋 渋谷スクランブルスクエア 東急フードショーエッジ店」

・所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア B２階

・営業時間： 10:00～21:00

・定休日：施設に準ずる