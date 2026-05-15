最高峰の機能性をその走りに。カナダ発のランニングアパレルブランド「Ciele Athletics(TM)(シエルアスレチックス)」より『elite collection』最新ラインナップが発売開始

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、カナダ発のランニングアパレルブランド「Ciele Athletics(TM)（シエルアスレチックス）」より、シリーズ最高峰の機能性を誇る「elite collection」の最新ラインナップが発売開始いたしました。

■「elite collection」について

暑さが増すこれからのシーズンに向け、コンディションを快適に保つためのテクノロジーを集約。レース本番はもちろん、日々の過酷なトレーニングにおいても、ランナーの最高のパフォーマンスを支えるハイエンドなコレクションとなっています。

＜主な特徴＞

１. 最先端素材「グラフェン」による快適なストレッチ性

ヘッドウェアやアパレルの一部には、ナノテクノロジーによってカーボンの力を高めた「グラフェン」を織り込んだ新素材「COOLmatic | EXP TERRA(TM)」等を使用しています。過酷な環境下でも頭部や身体のコンディションを最適に保ち、ランナーのパフォーマンスをサポートします 。

２.ストレスフリーを追求したディテールと高い通気性

アパレルには全体に通気孔を施し、摩擦による肌の擦れを防ぐ「縫い目のない溶着仕上げ」を採用 。キャップ類は通気性を極限まで高めるメッシュ素材や、簡単に折りたためる柔軟な「HOLLOWphorm」素材のブリム（ツバ）を採用し、長時間の着用でも蒸れを防ぎ快適さを維持します。

３.紫外線からランナーを守るUVプロテクション

すべてのキャップはフロントパネルとツバにUPF+40（一部モデルはUPF+50）のプロテクションを備えており、アパレルのほとんどにもUPF+30のUVプロテクションを備えています。夏の強い日差しや長時間のレースにおいても、ランナーを紫外線から確実にお守りします。

■商品ラインナップ

今回、コレクションにアパレルのNEWモデルや、人気のキャップの新色が多数追加されました。

【Headwear】

・FSTCap-Ethereal-LT-elite - \17,600（税込）

■Whitaker■Lakeroad

・GOCap-elite - \14,300（税込）

■Lakeroad（NEWカラー）■Shadowcast

・TRLBucket-elite - \17,600（税込）

■Whitaker

【Men's Apparel】

・M-RDSinglet-2 - \19,800（税込）

■Lakeroad Dusk■Lakeroad Dusk

・M-RCDTShirt-2 - \22,000（税込）

■Lakeroad Dusk■Lakeroad Dusk

・M-RDShort - \20,900（税込）

■Sterling Blue■Fava

【Women's Apparel】

・W-RDCRPSinglet-2 - \18,150（税込）

■Lakeroad Dusk■Lakeroad Day

・W-RCDTShirt-2 - \22,000（税込）

■Lakeroad Dusk■Lakeroad Day

・W-RDShort - \20,900（税込）

■Sterling Blue■Fava

■詳細

・ALCO online（https://alco-online.jp/）

・公式オンラインストア（https://jp.cieleathletics.com/）

Ciele Athletics(TM)(シエルアスレチックス)

Ciele Athletics(TM)️(シエルアスレティックス)は、エクストリームスポーツシーンで名を馳せたジェレミー・ブレスネンとその友人であるマイク・ジャイルズが2014年に創業したカナダ・モントリオール発のスポーツブランド。当時のランニングショップにはカラバリが豊富で、オシャレなキャップが見当たらなかった。そこに目をつけた彼らは、フランス語で空・天を意味する 「Ciel」からブランド名を付け、デザインだけではなく、クオリティーの高さも追求するブ ランドを目指している。2020年からは、リサイクルポリエステル等の再生素材を使用。今期の春夏コレクションからは、フェアトレード認証を受けた製品もあり、環境保全や社会問題に取り組むブランドとして成長を続けています。

オフィシャルサイト :https://www.topoathletic.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/topoathletic.jp?igsh=MTIwMG41MnplMG85cg==