『もしも君の町がガザだったら』が産経児童出版文化賞・大賞を受賞

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社が2025年7月に刊行したノンフィクション『もしも君の町がガザだったら』（著・高橋真樹）が、第73回産経児童出版文化賞（2026）大賞を受賞しました。

受賞作は、「きみの住む町が壁で囲まれて、外に出られなくなったら？学校から帰ると君の家が爆撃され、家族と連絡が取れなくなったら？」と、自分に置き換えて考えやすい例え話やコラムで解説する、小学生から読める「パレスチナ問題」入門書。

著者は、約30年にわたってパレスチナに関わってきたノンフィクションライターの高橋真樹さんです。

パレスチナはぜこんな事態に陥ってしまったのか、私達に何ができるのか。世界から「無関心」がなくなることを願って刊行されました。

著者受賞の言葉

ガザでの「停戦」が発効されて７か月がすぎた今も、イスラエル軍による攻撃は続いています。人々の安全は脅かされ、生活は極めて厳しい状態です。この本をきっかけに、パレスチナに心を寄せてもらえるとうれしいです。

産経児童出版賞とは

昭和29年（1954年）、「次の世代をになう子供たちに、良い本を」という主旨のもと、産経新聞社によって制定された賞。これまでに翻訳本を含む約1200作品が表彰を受けており、その膨大な蓄積は日本の絵本文化、児童文学の歴史を形づくっています。

産経児童出版賞ホームページ(https://www.sankei.com/feature/child_award/)



作品選評のコメント全文は産経新聞社の記事(https://www.sankei.com/article/20260505-JOZGF5LAIFPVFD4Y5PCUVIWPJQ/)をご覧ください。

著者：高橋真樹（たかはし・まさき）

昭和48年、東京・多摩地域生まれ。ノンフィクションライター。世界約70カ国を訪れ、国際協力、平和教育、難民支援などに携わる。著書に『ぼくの村は壁で囲まれた―パレスチナに生きる子どもたち』（現代書館）など。

書誌情報

占領、封鎖、爆撃、飢餓…。あらゆる人道的危機に苦しみ続けるパレスチナ。ガザやヨルダン川西岸地区に一体何がおきているのか、なぜこんな事態になってしまったのか、私達に何ができるのか。パレスチナの地をめぐる歴史を紐解きつつ、過去・現在・未来を知り、ともに考えます。ガザから世界を見てみると、ちがう景色が見えてきます。親子で読みたい一冊。

『もしも君の町がガザだったら』

著者：高橋真樹（たかはし・まさき）

発売年月：2025年7月

ISBN：978-4-591-18644-2

判型：四六判サイズ194mm x 134mm

ページ数：295ページ

定価：1,980円（本体1,800円）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4047050.html

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