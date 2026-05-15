ohpner、「GOAT」のモビリティ広告(アドトラック)掲出を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、株式会社テクノロジーズの連結子会社である株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ(https://martial-arts-technologies.jp/)（東京都港区、代表取締役：良原 広樹）が運営するキックボクシングフェス.2「GOAT」のモビリティ広告(アドトラック)掲出を担当いたしました。

2026年5月14日より、「GOAT」のクリエイティブを掲出したモビリティ広告が東京エリア（新宿・渋谷）にて走行を開始しております。

▼走行開始日

2026年5月14日

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260515

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

・モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)

・アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)