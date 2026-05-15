株式会社ブライセン

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役：藤木優、以下「当社」）は、2026年6月8日（月）から6月12日（金）までGメッセ群馬（群馬県高崎市）およびオンラインで開催される「第40回人工知能学会全国大会（JSAI2026）」に、COREスポンサーとして協賛・出展することをお知らせいたします。

人工知能学会全国大会は、国内最大級の人工知能分野の学術イベントであり、研究者・実務家・企業が一堂に会し、最新の研究成果と社会実装の知見を共有する場として、第40回を迎えます。当社はCOREスポンサーとして、展示ブースの出展に加え、スポンサー講演にも登壇いたします。

■ 出展概要

大会名 ：第40回人工知能学会全国大会（JSAI2026）

会期 ：2026年6月8日（月）～ 6月12日（金）

会場 ：Gメッセ群馬（群馬県高崎市）／オンライン

協賛区分 ：COREスポンサー

ブース番号：E-36

大会公式 ：https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2026/

■ スポンサー講演概要

講演タイトル：フィジカルAI導入の現場課題とデータ基盤の現実

──実課題から読み解く解決アプローチ

登壇者 ：芥川 公文（株式会社ブライセン）

日時 ：2026年6月10日（水）12:15～12:30

会場 ：M会場（中会議室302A）／オンライン同時配信

セッション ：3M2-GS-10u AI応用：科学データ解析と数理モデリング

本講演では、フィジカルAIの社会実装が進む一方で現場の課題となっているデータ収集・品質管理・運用設計などのデータ起点の課題を、データエンジニアリングの視点から構造的に整理し、その本質に迫ります。また、当社が実プロジェクトで培った知見をもとに、課題解決に向けた具体的アプローチ、ならびにデータ基盤の設計・運用に関する考え方を解説いたします。

■ 当社の取り組み

当社は、AI／自動運転／ロボティクス領域を中心に、データの収集・アノテーション・品質管理・運用基盤構築までを一気通貫で支援するデータエンジニアリングサービスを展開しております。本大会への協賛および講演を通じて、フィジカルAIの社会実装を担う研究者・開発者の皆様と知見を共有し、データを起点としたAI実装の発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン

データエンジニアリングソリューション本部

データエンジニアリングソリューション営業部

住所：東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー30階

TEL:03-6264-7222

Email：bpo-sales@brycen.co.jp