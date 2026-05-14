「ただの作業」から「心に届く対話」へ--言葉の意図を紐解く実践営業研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回の研修では、電話営業において顧客の心に届く「対話力」を底上げするため、実践的な2つのワークショップを実施しました。毎日同じご案内を繰り返す中で陥りがちな「作業化」を防ぎ、言葉一つひとつに込められた「意図」を再確認する時間を持ちました。

■ 脳と口の活性化を図る「早口言葉」ワーク

まず初めのセッションでは、発声の基礎を整える「口鳴らし」として、トークスクリプトを用いた早口言葉のタイムアタックを実施しました。通常30～40秒ほどかかるスクリプトの案内部分を、誰が一番早く、かつ噛まずに言い切れるかを3～4人のチーム内で競いました。早口言葉は脳の活性化（脳トレ）にも効果があるとされており、まずは物理的にしっかりと口を動かし、声をスムーズに出せる状態を作ることを目的としています。

■ スクリプトを1行ずつ紐解く「意味と意図」の言語化ワーク

続いて、スピードを意識した前半とは真逆となる、「スクリプトの解説」ワークに十分な時間を割いて実施しました。 電話営業は、同じ案内を繰り返すうちにただ文字を「読み上げるだけの作業」になってしまうリスクがあり、それでは相手の心に届きません。そこで、以下のようにスクリプトを1行ずつ区切り、その言葉を発する「意図や目的、感情」を参加者同士で発表し合いました。

- 「突然のお電話失礼いたします」の意図： 最初の接触で警戒心を持たれないように、元気な印象を与えるため。- 「社名や名前を名乗る」意図： 怪しい電話ではなく、まともな会社からかかってきたのだと顧客に安心してもらうため。

このように、単語や行が持つ意味合いはもちろん、行と行が繋がっている意味や順番の意図まで深く考え抜くことで、言葉に対する解像度を高めました。

■ 心地よい対話を生む「聴き手」の姿勢

グループワークを進めるにあたり、話し手だけでなく「聴き手の在り方」についても重要な指導が行われました。話し手がいかに気持ちよく話せるか、その「話しやすい空気を作るのは聴き手の役割」です。そのため、参加者には「怖い顔をして聞かないこと」「顔面の筋肉をほぐし、いい笑顔で聞くこと」が求められました。この「相手を受容する姿勢」は、そのまま顧客との良好なコミュニケーションの土台となります。

■ まとめ

言葉の裏にある「何のために」を届ける営業へ例えばスクリプト上で「明るく」と指定されている場面で、実際に暗い声を出してしまえば、相手はギャップを感じて違和感を抱いてしまいます。スムーズに口を動かせるスキル（早口言葉のワーク）と、言葉の真意を理解するマインド（言語化ワーク）の両輪が揃って初めて、質の高いご案内が可能になります。 今回の研修を通じ、改めて「何のためにこの言葉を伝えるのか」という目的意識を全体で共有し、機械的な案内ではない、人間味のある電話営業を実践する決意を新たにしました。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

営業ハックの営業研修サービスについて

営業ハックではアポ100サービスや営業代行業を通して得た知見をもとに、営業研修サービスも実施しております。「営業組織の底上げを狙いたい」「営業の社内基盤を固めたい」という方がいらっしゃいましたら、営業ハックにお問い合わせ下さい。貴社の営業課題に合わせた解決のご支援をさせていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/)

研修実施概要

開催日：5月7日(木)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約40名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/