「GANZO（ガンゾ）」名古屋HAERA店 2026年6月11日（木）にグランドオープン

株式会社AJIOKA. GANZO「GANZO(ガンゾ)名古屋HAERA店」イメージ名古屋店 オープン限定品

最高級のレザーアイテムを展開する「GANZO（ガンゾ）」は、2026年6月11日（木）に

名古屋 栄に開業する商業施設「HAERA（ハエラ）」にストアをオープンいたします。



店内は、シックな木目調を基調とした、落ち着きのあるラグジュアリーな空間に仕上げました。

日本ならではのクラフトマンシップを感じられる空間で、ブランドの世界観をお楽しみいただけます。



オープンを記念し、名古屋店限定品として、贅沢にシェルコートバンを使用した

バッグおよび財布の計6型を数量限定で販売いたします。

「GANZO（ガンゾ）」名古屋HAERA店 限定品 【数量限定】

SHELL CORDOVAN 2 ショルダーバッグ \550,000（税込み） Material：馬革(コードバン) Color：2 colors（Black, Burgundy）

ホーウィン社のシェルコードバンを、贅沢に使用したショルダーバッグ。

上品なベルトディテールと端正なフォルムが、クラシカルな佇まいを引き立てます。

限定品の証として、シリアルNoも刻印された特別なアイテム。

単カードケース \55,000/純札入れ \143,000/名刺入れ \121,000/小銭入れ付き二つ折り財布 \176,000/Lファスナー二つ折り財布 \264,000 Material：馬革(コードバン) Color：1 colors（Green）

内装に至るまで贅沢にシェルコードバンを使用したSLG5型をラインナップ。既存シリーズでは初となる、特別なグリーンカラーをご用意しました。

◆店舗情報

・GANZO 名古屋HAERA店

・所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1 3F

・営業時間：10:00～20:00



【BRAND COCEPT】

「GANZO（ガンゾ）」は、素材選びからなめし、革の裁断、漉き・縫製そして磨きといった工程に至るまでいっさい妥協することなく“本物”を追求した最高級ライン。



そこには、日本の文化と技を知り尽くした職人の手による、匠のこだわりと魂が息づいています。

GANZOのコレクションは、あなたに選ばれ、使い込まれることでパフォーマンスの頂点に達し、替えのきかないオリジナルとして完成されていくのです。



【Official HP】www.ganzo.ne.jp (https://www.ganzo.ne.jp/)



【会社概要】

株式会社AJIOKA.

所在地：〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-33-11