開業1周年を迎えるカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL 名古屋錦」森、道、市場2026に登場！音楽と食のコンテンツを提供

fav hospitality group株式会社

FHG HOTELS （霞ヶ関キャピタルグループ、代表取締役：緒方秀和）は、株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）とともに、名古屋・錦のカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL 名古屋錦」が開業1周年を迎えることを記念し、2026年5月22日（金）～24日（日）に愛知県蒲郡で開催される「森、道、市場 2026」に出店いたします。

名古屋を拠点にローカルカルチャーを発信するウェブマガジン「LIVERARY」と共催でステージ「LVRRY × BLH STAGE」を企画。またBASE LAYER HOTELとしてブースを出店し会場限定グッズやBLHオリジナルグッズを販売いたします。

そして、GREENINGが運営するイタリアンレストラン「CHOWCHOW」もブースを出店し、本イベント限定のフードやドリンクを販売。"フェスの中で滞在するカルチャーハブ"を生み出します。

BASE LAYER HOTEL 名古屋錦 外観CHOWCHOW 外観「森、道、市場」に登場する、BASE LAYER HOTELの世界

愛知県蒲郡市ラグーナビーチ＆ラグナシアで開催される、東海エリア最大級の野外音楽フェス「森、道、市場」。日本全国から500店以上のこだわりのお店が集まる市場と、ジャンルを問わない音楽が複数のステージで繰り広げられ、モノ・食・音楽をテーマに、様々なカルチャーが発信されます。

カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」の1拠点目として名古屋・錦に開業した「BASE LAYER HOTEL 名古屋錦」は、「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」をコンセプトに、カルチャー感度の高いビジネスパーソンに向けたホテルとして、街とつながり、ローカルと交わるホテルブランドとして、名古屋エリアを盛り上げてきました。また、街の魅力を発信するカルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」を「LIVERARY」とともに展開。その街に暮らす編集者、ショップオーナー、アーティストといった、カルチャーに携わる人々がリアルにオススメしたいスポットを発信し、ホテルが街のハブとなって、新しい視点でその土地ならではの文化を楽しむ仕掛けを作ってきました。

今回、ホテルの開業以来培われたBASE LAYER HOTELならではのカルチャー編集力のもと、愛知という場所で多様な文化が交差する 「森、道、市場」に、新たなコミュニティ空間を創造します。

ローカルカルチャーステージ 「LVRRY × BLH STAGE」

5月22日（金）～24日（日）の3日間にわたり、「LVRRY × BLH STAGE」と題したカルチャーステージを実施します。DJを軸とした構成にライブアクトを交えながら、ローカルカルチャーを横断するラインナップを展開。呂布カルマとトリプルファイヤー吉田が注目の再戦を果たすラップバトル企画、Campanella & RAMZA、hyunis1000、徳利によるHIP HOPライブ。Licaxxx、TOMMY、川辺素ら参加のパーティークルー「やっと会えたね」、KENJI TAKIMI、Kotsu（CYK）、食品まつり、E.O.Uほか、シーンを賑わす名うてのDJやミュージシャンたちが多数出演。フェスの中で、ホテルのラウンジのように音楽が流れ、人が集う、コミュニティハブのような居心地のよい滞在空間を目指します。

出演者：

【5月22日（金）11:00～19:15】

DJ ton／CONOMARK／徳利／LIVERARY LIVE"RAP"Y SPECIAL EXHIBITION MATCH呂布カルマVSトリプルファイヤー吉田（DJ：刃頭／MC：デンジャラスハーブ）／Kaoruko & Goemon／BENEDEK (MUSIC FROM MEMORY / L.I.E.S.)

【5月23日（土）11:30～19:15】

食品まつり a.k.a foodman（DJ SET）／Gen Yamada／hyunis1000／Campanella & RAMZA／KENJI TAKIMI／やっと会えたね（川辺素、吉田靖直、TOMMY(BOY)、Licaxxx）

【5月24日（日）11:30～19:15】

Itou／TIMO／E.O.U／LUCA／Kotsu (CYK)

場所：乚!∨ユーロ尺4尺\乙o乙б（遊園地エリア）

WEB: https://morimichiichiba.jp/special/20422/

BASE LAYER HOTELの出店ブースで限定グッズ販売＆奥渋谷のイタリアンレストラン「CHOWCHOW」も登場

ステージに隣接するBASE LAYER HOTELの出店ブースでは、本イベント限定のオリジナルTシャツやバンダナ、ホテルオリジナルグッズを販売。BASE LAYER HOTELオリジナルのステッカーも配布します。

さらに、GREENINGが運営する奥渋谷のイタリアンレストラン「CHOWCHOW」が特別出店。本イベント限定メニューのCHOWCHOW特製「塩チキンカレー」に、厳選したナチュラルワインやスモーキーな味わいのメスカルソーダ、またBASE LAYER HOTELオリジナルクラフトビールを提供し、人々の集いの場を食を通じて盛り上げます。音楽・食・人が混ざり合うカルチャー発信の場を、フェスの中に展開します。

オリジナルTシャツ 5,000円（税込）オリジナルBIGバンダナ 2,500円（税込）

■ BASE LAYER HOTELについて

快適な滞在と楽しい街遊びを支える基礎的機能ホテル。ビジネスからトラベルまで、年齢・性別・国籍を問わず、どんなお客様にも新鮮な宿泊体験を提供するカルチャービジネスホテル。街とのつながり、優れた滞在品質、そして“いま”を切り取るコンテンツ。クリエイティブな発想から生まれたおもてなしで、宿泊そのものを旅の価値へと進化させる、新時代の基礎的機能（＝ベースレイヤー）を備えたホテルです。

2025年7月に1拠点目として「BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI」、2026年4月には福岡にて「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」が開業。

公式WEB：https://baselayerhotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/baselayerhotel/

カルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」：https://yourcityisgood.com/nagoya/

■ CHOWCHOWについて

イタリアの郷土料理をベースにシェフの遊び心をきかせた料理とヴァンナチュール（自然派ワイン）を楽しめるレストラン 。前菜からメインディッシュまで、素材の味を活かしたシンプルな料理から、斬新で食べてみたくなるキャッチーなメニューが並びます。

Instagram：https://www.instagram.com/chow_chow_shibuya/

■ FHG HOTELS(fav hospitality group株式会社)について

FHG HOTELS(fav hospitality group株式会社)は、クリエイティブ、テクノロジー、金融をシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

グループステイもできるホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で20施設を有し、2027年末までには、さらに20施設以上の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://favhospitalitygroup.com/

■株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造するまちづくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL：https://greening.co.jp/

■FHG HOTELS BRANDS

・fav / FAV LUX

「fav」（ファブ）は、「旅の豊かさを再定義する」ことをブランドミッションとし、従来の宿泊施設の常識にとらわれない豊かな宿泊体験を提供することを目的としたホテルです。「stay together, play together / みんないれば、もっと楽しい。」をタグラインとし、高級ラインの「FAV LUX」（ファブラックス）を立ち上げました。長崎と飛騨高山に続き鹿児島天文館、札幌すすきのにもオープンし、グループ向けホテルとしての進化を続けています。

・seven x seven

「seven x seven」（セブンバイセブン）は、グループ向けホテル「fav」のスタイルを継承しながら、ハイエンドラインとして誕生しました。福岡市・糸島エリアの開業を皮切りに全国に展開予定。これまで地方都市を中心にローカルを楽しむ旅の拠点として展開してきた「fav」に対し、 「seven x seven」はロケーションに恵まれた立地に位置し、「where luxury goes to play / ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、常に変わりゆく 「今の時代のラグジュアリー」を再定義し、世に新しい価値や楽しさを付与し提案するホテルブランドです。その土地のロケーションに合わせたホテルデザインや、アメニティや食など、贅沢と自由を調和させたホテルステイを提供しながら、QRコードによるスマートチェックインやデジタルコンシェルジュを導入することでセルフホスピタリティを推奨し、ゲスト一人一人の楽しみ方を尊重します。

・edit x seven

「edit x seven」（エディット バイ セブン）は、「seven x seven」の世界観を新たなかたちで表現したホテルです。洗練と快適性を追求するスピリットを受け継ぎながら、「edit」の視点でその本質を丁寧に編集。自由さや自発性、そして“自分らしい人生を楽しむこと”にフォーカスし、より軽やかに、より自在に旅を愉しむためにデザインされています。自分らしく過ごすことを大切にした、自由で心地よい滞在を叶えるホテルです。

・BASE LAYER HOTEL

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー（＝アウトドア用の基礎的機能ウェア）という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。