株式会社日阪製作所は、2027年3月期から2029年3月期までの中期経営計画「Challenge2028」を策定しましたので、お知らせします。

1．前中期経営計画「G-23」（2024年3月期～2026年3月期）の振り返り

「G-23」では、「一人ひとりの挑戦で、事業の発展と共に活力のある社員集団を実現する」という方針を掲げ、成長戦略・新製品開発・経営基盤強化・資本政策を一体的に推進し、次の成長に向けた基盤構築に取り組みました。

この結果、主要３事業が着実な成長を果たし、2026年3月期の売上高は過去最高を記録するなど、持続的な成長を実現しました。一方、想定を上回るコスト上昇により、営業利益および経常利益は計画を下回りましたが、政策保有株式の縮減に伴う

株式の売却益が発生し、親会社株主に帰属する当期純利益は計画を上回りました。

2．新中期経営計画「Challenge2028」（2027年3月期～2029年3月期）について

経営ビジョンに掲げた「気候変動への挑戦」の実践に向け、新中期経営計画「Challenge2028」を策定しました。 本計画では、ビジョンの実践を通じて社会的価値と経済的価値の両立を図ります。

また、【成長戦略】と【基盤強化】により持続的成長と企業価値向上を実現し、営業利益およびROE目標の達成、PBR向上を目指します。

【成長戦略】

■既存事業の収益力・競争力強化

①既存製品の改良開発、新製品開発

（顧客ニーズに寄り添った省エネ・省人化対応）

②顧客との長期的関係強化

（部品・メンテナンス、ソフトウェアビジネスの強化）

③価格戦略・コスト競争力強化

■事業ポートフォリオの最適化

④新規事業創出、新市場開拓

（脱炭素・環境関連領域の拡大）

⑤経営資源を重点領域に再配分

【基盤強化】

■人的資本の戦略的強化

●人材の確保と育成

●経営理念浸透と実行力強化

■生産性向上

●KPI管理の強化

●デジタル化等による業務効率化

■資本効率と企業価値の向上

●資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

●ガバナンスの強化

【数値目標】2026年3月期 → 2029年3月期

●受注高 425億円 → 540億円

●売上高 448億円 → 550億円

●営業利益 33億円 → 50億円

●営業利益率 7.4％ → 9.1％

●ROIC 3.4％ → 5.5％

●ROE 5.6％ → 7.0％

詳細な説明資料は以下「プレスリリース原文」をご参照ください。