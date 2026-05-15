ネットマーブル、『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』のPC版の正式リリースに先駆けて配信開始

韓国ソウル、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 高品質ゲームの開発およびパブリッシングの大手であるNetmarbleは、最新作『ゲーム・オブ・スローンズ： キングスロード』が本日よりPC版で配信開始されたと発表しました。





『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界観に基づいた没入感あふれるストーリー、ウェスタロスを再現した広大なオープンワールド、リアルなアクション戦闘、そして原作シリーズに着想を得た3つの個性的なクラス（騎士（Knight）、傭兵（Sellsword）、暗殺者（Assassin））など、多彩なゲームプレイ要素を特徴としています。これらの要素を通じて、ネットマーブルは、ゲーム・オブ・スローンズの世界のエッセンスを取り込みながら、手応えのあるコントロール主導のゲームプレイを重視した、高品質のオープンワールド・アクションRPG体験を提供することを目指しています。

5月14日午前9時（UTC）より、Netmarble Launcher、Steam、Epic Games StoreからPC版ゲームにアクセスできます。

PC版のリリースを記念して、Netmarbleは計4つのローンチイベントを開催します。これには、2つのチェックインイベントに加え、レベル到達やミッション達成を条件とする2つの進捗に応じて発生するイベントが含まれます。プレイヤーは、レアな野人の衣装やエルクマウント、伝説のアーティファクトボックスなど、さまざまな報酬を獲得できます。

モバイルプラットフォームへの対応を含むグランドローンチは5月21日を予定しています。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』は、HBO®を代表するエミー賞®とゴールデングローブ賞®を受賞したオリジナルドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』をベースにしたオープンワールドアクションRPGです。本ゲームは、HBOの正式なライセンスに基づき、Warner Bros. Interactive Entertainmentが開発・販売しています。

最新情報やアップデートについては、『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』の公式サイトをご覧いただくか、公式ソーシャルメディアアカウントでコミュニティの会話に参加してください。

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

Netmarble Corporationについて

2000年に韓国で設立されたNetmarble Corporationは、世界有数のゲーム開発・パブリッシング企業です。高い評価を得ているフランチャイズや大手IP保有者との戦略的パートナーシップを通じて、同社は革新的で魅力的なゲーム体験を世界中のユーザーに提供しています。Kabam、SpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEおよびNCSOFTの大株主でもあるNetmarbleの多様なポートフォリオには、『Solo Leveling:ARISE』、『Seven Knights Re:BIRTH』、『The Seven Deadly Sins: Origin』などが含まれます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com