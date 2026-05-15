デコアイテムの新たなムーブメント「ラベラーシール」 【Baum deco バウムデコ】新発売！
株式会社ビバリーが2026年5月15日から《Baum deco バウムデコ》を発売いたします。
たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》
■ POINT
●【大容量が嬉しい！】
ラベルタイプが1000枚、スクエアタイプが500枚と大容量で、躊躇なく思いっきり使えるのが嬉しい。１ロールあたり８～１５のデザインが盛り込まれているので、飽きずに使い続けられるのもポイント！
思いっきり使える大容量が嬉しい！
◆ ラベルタイプ ：15デザイン 1,000枚入り
◆ スクエアタイプ：8デザイン 500枚入り
※ 各デザインに色違いが2種類あります。
●【使いやすいサイズ！】
ワンポイントやラベル使いにおすすめな22mm×12mmサイズとマンスリーやちょっとしたメッセージにも使える22mm×22mmスクエアサイズ♪
使いやすいサイズ
●【特色印刷！】
特色印刷なので色が鮮やかでとってもきれい♪風合いもあるおしゃれなシールがデコ文具ファンの心をくすぐります。
いろいろなテーマの絵柄があるよ♪
●【自分使いにも相手使いにも！】
手帳時間のお供にはもちろん、封印やワンポイント、シール交換にもおすすめ♪
日々の手帳デコのお供に
●【書き込める！】
文字を書いたり、はんこを押したり！紙素材のシールなので使いやすい♪
(※インクの性質によっては書けないものもございます。)
書き込んだり、ワンポイントにおすすめ♪
■ 商品概要
商品 ： Baum deco バウムデコ
発売日 ： 2026年5月15日(金)
価格 ： 693円(税込)
商品サイズ ： 約 直径55mm×22mm
シール一片サイズ： 約22mm×12mm / スクエア 約22mm×22mm
素材 ： 紙、PE、PET
URL ： https://be-en.co.jp/collections/baumdeco
ギフトやレターにも使える♪
並べて貼るとかわいい絵柄もあるよ♪
カットして使うのもおすすめ
アイデア次第で使い方∞！