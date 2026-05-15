株式会社ビバリーが2026年5月15日から《Baum deco バウムデコ》を発売いたします。





たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》





■ POINT

●【大容量が嬉しい！】

ラベルタイプが1000枚、スクエアタイプが500枚と大容量で、躊躇なく思いっきり使えるのが嬉しい。１ロールあたり８～１５のデザインが盛り込まれているので、飽きずに使い続けられるのもポイント！





思いっきり使える大容量が嬉しい！

◆ ラベルタイプ ：15デザイン 1,000枚入り

◆ スクエアタイプ：8デザイン 500枚入り

※ 各デザインに色違いが2種類あります。

●【使いやすいサイズ！】

ワンポイントやラベル使いにおすすめな22mm×12mmサイズとマンスリーやちょっとしたメッセージにも使える22mm×22mmスクエアサイズ♪





使いやすいサイズ





●【特色印刷！】

特色印刷なので色が鮮やかでとってもきれい♪風合いもあるおしゃれなシールがデコ文具ファンの心をくすぐります。





いろいろなテーマの絵柄があるよ♪





●【自分使いにも相手使いにも！】

手帳時間のお供にはもちろん、封印やワンポイント、シール交換にもおすすめ♪





日々の手帳デコのお供に





●【書き込める！】

文字を書いたり、はんこを押したり！紙素材のシールなので使いやすい♪

(※インクの性質によっては書けないものもございます。)





書き込んだり、ワンポイントにおすすめ♪





■ 商品概要

商品 ： Baum deco バウムデコ

発売日 ： 2026年5月15日(金)

価格 ： 693円(税込)

商品サイズ ： 約 直径55mm×22mm

シール一片サイズ： 約22mm×12mm / スクエア 約22mm×22mm

素材 ： 紙、PE、PET

URL ： https://be-en.co.jp/collections/baumdeco





ギフトやレターにも使える♪





並べて貼るとかわいい絵柄もあるよ♪





カットして使うのもおすすめ





アイデア次第で使い方∞！