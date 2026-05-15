株式会社ビバリーが2026年5月15日から《Baum deco バウムデコ》を発売いたします。


たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》


■ POINT

●【大容量が嬉しい！】

ラベルタイプが1000枚、スクエアタイプが500枚と大容量で、躊躇なく思いっきり使えるのが嬉しい。１ロールあたり８～１５のデザインが盛り込まれているので、飽きずに使い続けられるのもポイント！


思いっきり使える大容量が嬉しい！

◆ ラベルタイプ　：15デザイン 1,000枚入り

◆ スクエアタイプ：8デザイン　500枚入り

※ 各デザインに色違いが2種類あります。

●【使いやすいサイズ！】

ワンポイントやラベル使いにおすすめな22mm×12mmサイズとマンスリーやちょっとしたメッセージにも使える22mm×22mmスクエアサイズ♪


使いやすいサイズ


●【特色印刷！】

特色印刷なので色が鮮やかでとってもきれい♪風合いもあるおしゃれなシールがデコ文具ファンの心をくすぐります。


いろいろなテーマの絵柄があるよ♪


●【自分使いにも相手使いにも！】

手帳時間のお供にはもちろん、封印やワンポイント、シール交換にもおすすめ♪


日々の手帳デコのお供に


●【書き込める！】

文字を書いたり、はんこを押したり！紙素材のシールなので使いやすい♪

(※インクの性質によっては書けないものもございます。)


書き込んだり、ワンポイントにおすすめ♪


■ 商品概要

商品　　　　　　： Baum deco バウムデコ

発売日　　　　　： 2026年5月15日(金)

価格　　　　　　： 693円(税込)

商品サイズ　　　： 約　直径55mm×22mm

シール一片サイズ： 約22mm×12mm / スクエア 約22mm×22mm

素材　　　　　　： 紙、PE、PET

URL　　　　　　 ： https://be-en.co.jp/collections/baumdeco


ギフトやレターにも使える♪


並べて貼るとかわいい絵柄もあるよ♪


カットして使うのもおすすめ


アイデア次第で使い方∞！