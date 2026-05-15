「道の駅サーモンパーク千歳」(所在地：北海道千歳市)は、「サーモンパーク1000日大感謝祭」を、2026年5月16日(土)～5月31日(日)の16日間、道の駅サーモンパーク千歳で開催します。

新緑が芽吹き、爽やかな風が吹き抜ける5月の北海道・千歳。千歳川のせせらぎと共に歩んできた「道の駅サーモンパーク千歳」が、リニューアルオープンから1000日という節目を迎えます。

この祝祭に合わせ、施設内の人気店「海鮮丼屋 とと丸」が、なんと“サーモン丼専門店”として生まれ変わります。器から溢れ出す脂の乗ったサーモン、威勢の良い掛け声と共に運ばれる「鮭の遡上丼」、大人も子供も夢中になる専門店ならではのサーモン丼がラインナップ。

また、1000日にちなみ「1000」にこだわった遊び心満載のイベントも連日開催。お腹も心も満たされる1000日間の集大成。今、ここでしか味わえない“サーモン体験”をしませんか。

公式サイト： https://www.salmonpark.com/





サーモンパーク1000日大感謝祭





「海鮮丼屋 とと丸」メニュー例





≪「海鮮丼屋 とと丸」が、ついに“サーモン丼専門店”へ！

専門店だからこそ叶う、多彩なサーモンの味わい。全方位サーモン体験！≫

今回の大きな目玉は「海鮮丼屋 とと丸」が“サーモン丼専門店”としてリニューアルオープン！

サーモンパーク千歳といえば、なんといっても「サーモン」が主役！

「北海道の鮭文化を日本中・世界中に発信する道の駅に」というコンセプトのもと、鮭の街といえば千歳！サーモン丼を食べたければこのお店！となるべく、さらに進化した海鮮丼専門店へリニューアルいたします。多くのお客様へ愛される海鮮丼を通じて、また、より食のエンタメ性を高めたサーモンパーク千歳ならではのサーモン丼をお召し上がりいただけます。全国のサーモン好きにきっと刺さるメニューが満載です。





■サーモンてっぺん丼

見てください、圧倒的なビジュアル！もはやご飯は見えません。

オレンジ色に輝く山盛りのサーモン、濃厚なたたき、そして宝石のようなイクラが頂点に。最後は「濃厚海鮮出汁」で出汁茶漬けとして〆るのが、サーモンパーク流の極みです。





商品名 ： サーモンてっぺん丼

価格 ： 2,500円(税込2,750円)

アレルギー： カニ・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆

サーモンてっぺん丼





■鮭の遡上丼(オス・メス)

「おいさー！」の掛け声と太鼓の音と共に届く、総重量1.2kgのエンタメ丼。実物大の鮭プレートに、数種類の海の幸を盛り込んだ、夢の海鮮丼はまさに食のエンタメ！

サーモンはもちろん、まぐろ、サーモンたたき、甘えびなど人気のネタが躍る「鮭の遡上丼オス」。サーモン、大トロ、中トロ、ホタテ、うに、かに、溢れんばかりのいくらはお腹の中にも、外にもちりばめられ、豪華絢爛な「鮭の遡上丼メス」。どちらも大満足の一品です。





商品名 ： 鮭の遡上丼オス

価格 ： 4,200円(税込4,620円)

アレルギー： えび・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆





商品名 ： 鮭の遡上丼メス

価格 ： 7,800円(税込8,580円)

アレルギー： カニ・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆

鮭の遡上丼(オス・メス)





新生「サーモン丼専門店 とと丸」の魅力は、看板メニューだけにとどまりません。

サーモン専門店としての誇りを胸に、サーモンのあらゆる美味しさを引き出した、サーモンに特化した海鮮丼メニューが満載です。“鮭の街・千歳”ならではの、バリエーション豊富なラインナップをご堪能ください。何度訪れても新しい鮭の美味しさに出会える、「サーモンの世界」へぜひお越しください。









≪【祝祭】1000日にちなんだ“規格外”の感謝企画が目白押し≫

期間中、カレンダーをめくるのが楽しみになるような、数字の「1000」にこだわった驚きと遊び心満載の感謝企画を連日開催いたします。

視覚を、味覚を、そしてエンタメ心を刺激する、インパクト重視のラインナップをお届けします。





■5/16限定：1000gの衝撃！「メガ・サーモンてっぺん丼」

お値段そのまま、総重量1000g(刺身600g＋ご飯400g)の限界突破に挑みます。

開催日時 ： 2026年5月16日(土)

場所 ： 海鮮丼屋 とと丸

商品名 ： メガ・サーモンてっぺん丼

価格 ： 2,500円(税込2,750円)

数量 ： 10食限定

アレルギー： カニ・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆





■5/18～5/21：1000日記念サーモン堪能定食

1000日記念サーモン堪能定食

とろける刺身、サクッとジューシーなフライ、そして旨味が凝縮された鮭汁。鮭の魅力を網羅した定食を1,000円でご提供いたします。専門店の実力を、1,000円で体験してください。





開催日時 ： 2026年5月18日(月)～5月21日(木) 各日10：00～

場所 ： 海鮮丼屋 とと丸

商品名 ： 1000日記念サーモン堪能定食

価格 ： 税込1,000円

数量 ： 1日10食限定

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・さけ・ごま・大豆・りんご

サーモンいくら丼

鮭の遡上親子丼

鮭の遡上ラーメン





■5/22：【大盤振る舞い】サーモンいくら丼・サーモン遡上親子丼・鮭の遡上ラーメン。人気メニューが1000日価格のオール1000円！

「サーモンいくら丼」、「鮭の遡上親子丼」、そして「鮭の遡上ラーメン」という、人気の3商品が、全て1,000日価格の1,000円で登場。誰もが気軽にお楽しみいただける、大感謝デーです。





商品名 ： サーモンいくら丼

通常価格 ： 1,700円(税込1,870円)→税込1,000円

アレルギー： 小麦・さけ・いくら・ごま・大豆・さば

限定20食





商品名 ： サーモン遡上親子丼(たまごスープ・漬物付き)

価格 ： 1,280円(税込1,480)→税込1,000円

アレルギー： 卵・小麦・さけ・いくら・鶏肉・大豆

限定10食





商品名 ： 鮭の遡上ラーメン

価格 ： 1,950円(税込2,145円)→税込1,000円

アレルギー： 小麦・乳成分・カニ・さけ・豚肉・鶏肉・大豆・さば

限定10食





■5/23：【体験】1,000円で精鋭5個を指名せよ！！「おにぎりドラフト5(ファイブ)」開幕

おにぎり(1)

おにぎり(2)





おにぎり売場が、真剣勝負のスタジアムに変わる！？並み居る強豪具材(全おにぎり)の中から、お客様が「監督」となり、1,000円で精鋭5個を指名・獲得できる、エンターテインメント性溢れる体験型企画。王道の「塩鮭」を1位指名するか、変化球を織り交ぜるか。あなただけの最強ナイン(5個)を編成するドラマが生まれます。





＜開催概要＞

イベント名： おにぎりドラフト5(ファイブ)

開催日時 ： 2026年5月23日(土) 9：00～

場所 ： なまら旨おにぎり

ルール ： 並み居る強豪具材(全おにぎり)から、好きな5個を自由に指名。

価格 ： 1,000日感謝価格 1,000円(税込)

※商品なくなり次第終了です

なまら旨おにぎり





■5/24：心まで温まる「ふるまいサケ(鮭汁)」

ミニ鮭汁

当駅自慢の、鮭の旨味が染み渡る「鮭汁」を、先着100名様へ無料でご提供。1,000日間の感謝の気持ちを、温かい鮭汁に乗せて、皆様へ直接お届けします。北海道産無添加味噌、ごろっとした鮭、千歳産野菜を使った、当駅自慢の味です。





＜開催概要＞

イベント名： ふるまいサケ

開催日時 ： 2026年5月24日(日)

場所 ： サーモンパーク千歳内特設イベント会場

参加費 ： 無料

定員 ： 先着100名様

商品名 ： ミニ鮭汁(通常価格 250円(税込270円))

アレルギー： 乳成分・さけ・大豆





■5/25～5/29：ドリームチャレンジ！10秒ストップ丼

10秒ストップ丼

1,000円で挑む、時間と味覚の真剣勝負。ストップウォッチで「10.00秒ピタリ」を目指す、スリル満点の体験型イベント。成功すれば、豪華海鮮丼が…？歓喜と緊張の瞬間が楽しめるイベント丼です。





＜開催概要＞

イベント名： ドリームチャレンジ！10秒ストップ丼

開催日時 ： 2026年5月25日(月)～5月29日(金) 各日 10：00開始

場所 ： サーモンパーク千歳内「海鮮丼屋 とと丸」

参加費 ： 税込1,000円





■5/30：参加費無料！10.00秒を目指せ！「10秒時しらずチャレンジ」

10秒時しらずチャレンジ ストップウォッチ

参加費無料。ストップウォッチで10.00秒を目指せ！成功すれば、まるごと1本のトキシラズ(冷凍)が当たる、1000日大感謝企画です。





＜開催概要＞

イベント名： 10秒時しらずチャレンジ

開催日時 ： 5月30日(土)9：00～

場所 ： サーモンパーク千歳内イベント特設会場

参加費 ： 無料でどなたでもご参加いただけます(おひとり様1回)。

限定5本。景品なくなり次第終了。

トキシラズ イメージ画像





■5/31：限界への挑戦！「1000秒わんこサーモン」

1000秒わんこサーモン

わんこそばスタイルで、サーモン小丼が次々と提供される1000秒の限界挑戦。目の前に高く積みあがるどんぶりに熱狂

すること間違いなし！





【専門店クオリティ】「味変」で最後まで飽きさせない

ただ食べ続けるだけではありません。最後は専門店自慢の「濃厚海鮮だし」を投入することで、〆はサラサラといける「海鮮茶漬け」へ。味のクオリティを落とさないのが『とと丸』のプライドです。





【1000日記念価格】税込1,000円の衝撃価格！

イベントへの参加費は、なんと！1,000円。サーモンを心ゆくまで堪能できる、1000日感謝価格です。





＜開催概要＞

イベント名： 海鮮丼屋 とと丸 第3回わんこサーモン

開催日時 ： 2026年5月31日(日) 9：30開始

場所 ： サーモンパーク千歳内「海鮮丼屋 とと丸」

参加費 ： 税込1,000円 ※当日抽選

定員 ： 抽選10名様

(9：00受付開始／9：15抽選券配布終了／9：20抽選発表)

ルール ： 制限時間1000秒(16分40秒)。

わんこそば形式でサーモン丼を順次提供。

特典 ： 〆の「濃厚海鮮だし」付き

1000秒わんこサーモンに並ぶ行列

1000秒わんこサーモンで提供するサーモン小丼

1000秒わんこサーモンの様子





≪施設概要≫

名称 ：道の駅サーモンパーク千歳

所在地 ：〒066-0028 北海道千歳市花園2丁目4-2

面積 ：約24,000m2

建物形式：重量鉄骨造平屋建

駐車台数：普通車222台(EV急速充電器 1基、24時間利用可能)／大型車12台／

身障者用6台 計240台

施設設備：トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、キッズスペース、屋外交流広場、ベビーコーナー、

公衆無線LAN、情報コーナー)／指定緊急避難場所、EV急速充電器

営業時間：駐車場を含む屋外施設・公衆トイレ 24時間

農産物直売所・物販 午前9時～午後5時

フードコート・グリルレストラン サーモンキング

午前10時～午後4時(ラストオーダー)

※レストランは午後2時ラストオーダー

※ フードコートの一部店舗は営業時間が異なります





公式サイト： https://www.salmonpark.com/









≪会社概要≫

運営会社 ：株式会社ムーバー(指定管理者：株式会社TTC)

代表者 ：代表取締役 河越 敬仁

所在地 ：〒066-0035 北海道千歳市高台2丁目7番1号

ステージノア高台 1階B

主な事業内容：道の駅「サーモンパーク千歳」の管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務