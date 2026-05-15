旧岩崎邸庭園に造詣の深い台東区の学芸員を講師にお招きし、旧岩崎邸庭園の敷地から出土した遺物の紹介ならびに芝庭の出土場所をめぐるガイドツアーを開催します。 参加された方に、記念品として旧岩崎邸庭園の和館大広間に往時より貼られていたとされる壁紙（下張り紙）入りのキーホルダーをプレゼントします。 旧岩崎邸の敷地に刻まれた長い歴史を知ることができるまたとない機会です。ぜひご参加ください。

１ 日時

令和８年６月13日（土） ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

２ 場所

旧岩崎邸庭園サービスセンター2F レクチャールーム、芝庭（※荒天時は、芝庭のガイドツアーが中止となることがあります）

３ 講師

加藤寛子氏（台東区文化財保護調査員）

４ 内容

①講演会 令和３年度に行われた芝庭復元工事で出土した、縄文時代から現代にかけての遺物について

②展示 岩崎邸の敷地の歴史をたどるパネル展示＆実際の出土品の展示・紹介

③芝庭探索 発掘品出土場所をめぐるガイドツアー ※講演会ならびに芝庭ガイドツアー中の写真や動画の撮影はご遠慮ください

５ 定員

各回20名様

６ 参加方法

下記のWEBサイトよりお申込みください。 【申込みサイト】https://form.run/@bunkazaiteient-eQdQy5emafw4MZtEZoH8 【申込み受付期間】令和８年５月15日（金）９:00～令和８年５月31日（日）23:59まで

７ 参加費

無料（入園料別途）

８ その他

〇参加された方全員に、旧岩崎邸庭園の和館大広間に往時より貼られていたとされる壁紙（下張り紙）入りのキーホルダーを１個プレゼントします（大きさなどは選べません）。

〇荒天または雨天などの場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に旧岩崎邸庭園公式ホームページ、旧岩崎邸庭園公式X（旧Twitter）にて最新情報をご確認ください。

旧岩崎邸庭園について

国指定重要文化財。三菱財閥創設者岩崎彌太郎の長男で、第３代社長の岩崎久彌の邸宅として、明治29（1896）年に竣工しました。往時は15,000坪の敷地に、20棟以上の建物が立ち並んでいましたが、現在は３分の１の敷地面積となり、ジョサイア･コンドル設計の洋館と撞球室、名棟梁大河喜十郎が手がけたといわれる和館大広間の３棟が残っています。

開園時間

９時～17時（最終入園は16時30分）

休園日

12月29日～１月１日

入園料

一般 400円 65歳以上 200円 ※ 小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料

アクセス

東京メトロ千代田線 湯島駅下車（１番出口）徒歩 約３分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅下車（３番出口）徒歩 約10分 都営大江戸線 上野御徒町駅下車（３番出口）徒歩 約10分 JR 御徒町駅下車（北口）徒歩 約15分 京成電鉄 京成上野駅（池之端口）徒歩 約10分 ※ 駐車場はございません。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E7%AB%AF%EF%BC%91-%EF%BC%93-45%E3%80%80

お問い合わせ

旧岩崎邸庭園サービスセンター 台東区池之端１-３-45 電話：03-3823-8340

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-iwasaki-tei/ https://x.com/kyuiwasakitei https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/