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JPRSがドメイン名とDNSについて学べるマンガ小冊子を全国の教育機関に無償配布
- 過去16年間の配布実績は40万冊を突破 -
株式会社日本レジストリサービス（以下JPRS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 東田幸樹）は、インターネット教育の支援活動の一環として、全国の教育機関を対象に、ドメイン名とDNSについて学べるマンガ小冊子『ポン太のネットの大冒険
〜楽しくわかるインターネットのしくみ〜』を無償で配布します。
本冊子の配布申し込みは、情報通信の普及・振興を図る「情報通信月間[*1]」に合わせて、5月15日（金）〜6月30日（火）の期間、申込受付専用Webサイト（https://マンガで学ぶ.jp/）などで受け付けます。
今年で17年目となるこの取り組みは、日々の生活に欠かせないツールであるインターネットについて、若年層に正しい知識を身に付けてもらうことを目的に実施しています。過去16年間で延べ約2,200校に40万冊以上の配布実績があり、教育機関からは、教材として役立ったという声も多数いただいています。
本冊子は、Webサイトの閲覧やアプリケーションの利用、メールやメッセージの送受信など、あらゆる場面でインターネットを支える「ドメイン名」や「DNS（ドメインネームシステム）」についてマンガで分かりやすく解説しています。今年は、2025年に配布した版から内容を見直し、DNSの仕組みをより理解できるよう説明をアップデートしました。
【本冊子で学べる内容例】
・インターネットの住所を表す「ドメイン名」
・ドメイン名とIPアドレスの関係性
・ドメイン名からIPアドレスを特定する、インターネットの道案内「DNS」
・「○○○.jp」や「○○○.co.jp」など、ドメイン名の種類や違い
・URLに付いている「https」と「http」の意味と違い
〜マンガ小冊子 内容イメージ〜
JPRSでは、教育現場の声に応える形で、今後もインターネット教育の支援活動を行っていきたいと考えています。
＜小冊子配布申し込み方法＞
以下の申込受付専用Webサイトからお申し込みいただけます。メール・FAXでのお申し込みにつきましては、本リリース下部の「本件に関するお問い合わせ先」小冊子配布事務局までご連絡ください。
・『ポン太のネットの大冒険』冊子での配布の申込受付専用Webサイト
https://マンガで学ぶ.jp/
https://mangade.jp/
※受付期間：5月15日（金）〜6月30日（火）
なお、本冊子はPDF形式でもダウンロード・閲覧が可能です。
・『ポン太のネットの大冒険』（PDF）
https://jprs.jp/related-info/study/ponta.pdf
＜教育機関での活用例＞
以下のような方法で本冊子をご活用いただいています。
（1）中学校「技術科」の情報分野や、高校の教科「情報」での教材として活用
（2）インターネット教育の一環として、学年全体へ配布
（3）インターネット関連の部活動での配布・活用
＜過去の配布活動への評価＞
配布先の各教育機関に対して実施したアンケートでは、約5割が学校におけるインターネット教育の機会や教材が「不足している」と回答しています。
教育現場でのインターネット教育の機会や教材の必要性が明らかになる中で、本冊子については継続的な配布活動の実施を望む声を多数いただいており、内容についても、インターネット教育に「役立った」との回答が9割を超え、難易度に関しても6割以上が「適切」と回答するなど高い評価を得ています。
＜小冊子と連動したWebサイトのご紹介＞
・Webサイト「ポン太のインターネット教室 https://withponta.jp/」
- ドメイン名・DNSに関する解説に加え、中学校学習指導要領 技術・家庭編技術分野「D 情報の技術」に準拠した学習指導案を公開しています。実際の授業で使用したスライドやJPRSの社員が講演した「インターネットを支える仕事」なども公開しています。
- 本Webサイトは文部科学省の「学習支援ポータルサイト（きみの好き！応援サイト たのしくまなび隊）」[*2]でも紹介されています。
JPRSは、今後もネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献するため、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
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■株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
https://jprs.co.jp/
ドメイン名の登録管理とドメインネームシステム（DNS）の運用を中心としたサービスを行う会社。2000年12月26日設立。JPRSはネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献することを企業理念として活動しています。
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■参考URL
*1. 情報通信月間
https://www.jtgkn.jp/
情報通信の普及・振興を図ることを目的に、総務省の指導の下、毎年5月15日から6月15日まで実施されています。期間中、全国各地で開催する情報通信に関するさまざまな行事を通じ、情報通信について広く国民の理解と協力を求めています。
*2. 文部科学省「学習支援ポータルサイト（きみの好き！応援サイト たのしくまなび隊）」
https://tanoshikumanabitai.mext.go.jp/
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■本件に関するお問い合わせ先
1. プレスリリースについて
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）広報宣伝室
TEL: 03-5215-8451 FAX: 03-5215-8452
E-mail: press@jprs.co.jp
https://jprs.co.jp/
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館
2. マンガ小冊子 配布申し込みについて
JPRS「マンガで学ぶインターネット」小冊子配布事務局
担当：安本、逸水
E-mail: manga@jprs.co.jp
FAX: 03-4570-3176
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株式会社日本レジストリサービス（以下JPRS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 東田幸樹）は、インターネット教育の支援活動の一環として、全国の教育機関を対象に、ドメイン名とDNSについて学べるマンガ小冊子『ポン太のネットの大冒険
〜楽しくわかるインターネットのしくみ〜』を無償で配布します。
本冊子の配布申し込みは、情報通信の普及・振興を図る「情報通信月間[*1]」に合わせて、5月15日（金）〜6月30日（火）の期間、申込受付専用Webサイト（https://マンガで学ぶ.jp/）などで受け付けます。
本冊子は、Webサイトの閲覧やアプリケーションの利用、メールやメッセージの送受信など、あらゆる場面でインターネットを支える「ドメイン名」や「DNS（ドメインネームシステム）」についてマンガで分かりやすく解説しています。今年は、2025年に配布した版から内容を見直し、DNSの仕組みをより理解できるよう説明をアップデートしました。
【本冊子で学べる内容例】
・インターネットの住所を表す「ドメイン名」
・ドメイン名とIPアドレスの関係性
・ドメイン名からIPアドレスを特定する、インターネットの道案内「DNS」
・「○○○.jp」や「○○○.co.jp」など、ドメイン名の種類や違い
・URLに付いている「https」と「http」の意味と違い
〜マンガ小冊子 内容イメージ〜
JPRSでは、教育現場の声に応える形で、今後もインターネット教育の支援活動を行っていきたいと考えています。
＜小冊子配布申し込み方法＞
以下の申込受付専用Webサイトからお申し込みいただけます。メール・FAXでのお申し込みにつきましては、本リリース下部の「本件に関するお問い合わせ先」小冊子配布事務局までご連絡ください。
・『ポン太のネットの大冒険』冊子での配布の申込受付専用Webサイト
https://マンガで学ぶ.jp/
https://mangade.jp/
※受付期間：5月15日（金）〜6月30日（火）
なお、本冊子はPDF形式でもダウンロード・閲覧が可能です。
・『ポン太のネットの大冒険』（PDF）
https://jprs.jp/related-info/study/ponta.pdf
＜教育機関での活用例＞
以下のような方法で本冊子をご活用いただいています。
（1）中学校「技術科」の情報分野や、高校の教科「情報」での教材として活用
（2）インターネット教育の一環として、学年全体へ配布
（3）インターネット関連の部活動での配布・活用
＜過去の配布活動への評価＞
配布先の各教育機関に対して実施したアンケートでは、約5割が学校におけるインターネット教育の機会や教材が「不足している」と回答しています。
教育現場でのインターネット教育の機会や教材の必要性が明らかになる中で、本冊子については継続的な配布活動の実施を望む声を多数いただいており、内容についても、インターネット教育に「役立った」との回答が9割を超え、難易度に関しても6割以上が「適切」と回答するなど高い評価を得ています。
＜小冊子と連動したWebサイトのご紹介＞
・Webサイト「ポン太のインターネット教室 https://withponta.jp/」
- ドメイン名・DNSに関する解説に加え、中学校学習指導要領 技術・家庭編技術分野「D 情報の技術」に準拠した学習指導案を公開しています。実際の授業で使用したスライドやJPRSの社員が講演した「インターネットを支える仕事」なども公開しています。
- 本Webサイトは文部科学省の「学習支援ポータルサイト（きみの好き！応援サイト たのしくまなび隊）」[*2]でも紹介されています。
JPRSは、今後もネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献するため、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
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■株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
https://jprs.co.jp/
ドメイン名の登録管理とドメインネームシステム（DNS）の運用を中心としたサービスを行う会社。2000年12月26日設立。JPRSはネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献することを企業理念として活動しています。
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■参考URL
*1. 情報通信月間
https://www.jtgkn.jp/
情報通信の普及・振興を図ることを目的に、総務省の指導の下、毎年5月15日から6月15日まで実施されています。期間中、全国各地で開催する情報通信に関するさまざまな行事を通じ、情報通信について広く国民の理解と協力を求めています。
*2. 文部科学省「学習支援ポータルサイト（きみの好き！応援サイト たのしくまなび隊）」
https://tanoshikumanabitai.mext.go.jp/
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■本件に関するお問い合わせ先
1. プレスリリースについて
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）広報宣伝室
TEL: 03-5215-8451 FAX: 03-5215-8452
E-mail: press@jprs.co.jp
https://jprs.co.jp/
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館
2. マンガ小冊子 配布申し込みについて
JPRS「マンガで学ぶインターネット」小冊子配布事務局
担当：安本、逸水
E-mail: manga@jprs.co.jp
FAX: 03-4570-3176
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