「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション(TWSC)2026」で「シングルモルト津貫」の3銘柄が「金賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）の「シングルモルト津貫 2025エディション」、「シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04」、「シングルモルト津貫 9th Anniversary of Mars Tsunuki Distillery」の3銘柄が、東京で開催された「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026」において、「金賞」を受賞いたしました。

［東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026 洋酒部門 受賞結果］

【シングルモルト津貫 2025エディション】

Alc.49%

内容量700ml 化粧箱入

参考小売価格9,020円(税込)

「シングルモルト津貫」は、盆地特有の寒暖差のある気候と蔵多山山系の良質な湧水に恵まれた、薩摩半島南西の緑あふれる山あいに位置するマルス津貫蒸溜所で造られています。「2025エディション」は、バーボンバレルやシェリーカスクを主体に様々な樽で熟成したモルト原酒をヴァッティングした2025年リリースのシングルモルトウイスキーです。

【シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04】

Alc.49%

内容量700ml 化粧箱入

参考小売価格12,100円(税込)

※本坊家旧邸「寶常（ほうじょう）」限定製品

鹿児島県南さつま市は、白砂青松の吹上浜と変化に富んだ美しいリアス式海岸を有する、豊かな自然に育まれた歴史と景観の街です。本製品はこの南さつま市をテーマにした作品や、同市出身の作家による作品をラベルに使用したアートラベルシリーズです。コレクション#04は、南さつま市出身の日本画家 下村貢氏の「桜島」。桜島の力強いエネルギーを感じるこの作品をイメージし、津貫蒸溜所ブレンダーが仕上げた特別な「シングルモルト津貫」を、ラベルとともにお楽しみ下さい。

【シングルモルト津貫 9th Anniversary of Mars Tsunuki Distillery】

Alc.56%

内容量700ml 化粧箱入

参考小売価格15,400円(税込)

※津貫蒸溜所祭り2025記念ボトル

2016年11月に竣工したマルス津貫蒸溜所は今年で9周年を迎えました。本製品は蒸溜所のある南さつま市の自然で育った二条大麦（ローカルバーレイ）の麦芽を使用し津貫蒸溜所で2021年に蒸留、バーボンバレルで熟成した原酒をブレンダーが厳選いたしました。二条大麦を育む風土、蔵多山山系の良質な湧水、熟成環境など、南薩摩の自然の恵みに感謝を込めて造られた特別なシングルモルトウイスキーをお楽しみ下さい。

＜東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションについて＞

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）は、ウイスキー文化研究所が企画・運営する、日本発のウイスキーとスピリッツの品評会です。日本のウイスキー愛好家、スピリッツ愛好家の深い知識、情熱をもって世界のウイスキーおよびスピリッツを品評し、高品質なウイスキーとスピリッツを国内外に広く知ってもらうことを目的としています。出品カテゴリーごとに、アロマ・フレーバー・フィニッシュ・バランス・総合を審査基準とした採点結果により、金賞・銀賞・銅賞が決定されます。また、金賞の中から顕著な点数を獲得した製品に対し、実行委員会で審査・決定し「最高金賞」が授与されます。

TWSC webサイト： https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

TWSC2026 洋酒部門 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-59-9202bbc01ef17d74fbacdfdb1871bc5c.pdf

本坊酒造発祥の地“津貫”

薩摩半島南西の緑あふれる山間にある津貫は、本坊酒造発祥の地。本坊酒造は、良質な水資源（蔵多山湧水）に恵まれた、この地から、蒸留酒とともに歩みながら発展していきました。創業以来百有余年に亘り一貫して変わらぬ姿勢、地域に根ざすという創業の精神を今に受け継ぎ、ここ津貫にウイスキー蒸溜所「マルス津貫蒸溜所」が開設されたのは2016年。

東に蔵多山山系、西を長屋山山系の山々に囲まれ、盆地状に形成された津貫の平野部は、夏は暑く、冬の寒さは南薩摩にあっては厳しい地域です。長野中央アルプスの麓、冷涼な気候の「マルス駒ヶ岳蒸溜所」とは対照的に、温暖な気候でありながら、寒暖差の大きい自然環境から、熟成を経て複雑に変化した“津貫“ならではの原酒が生み出されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_tRDbnbhxfM ]

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215