【アメリカ発トレンドを日本でも】“コーヒーじゃなくプロテインで乾杯する朝”という新習慣！VALXがモーニングコーヒーパーティーに協賛

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年5月16日(土)の9時～11時に港区 六本木にて開催される、Cocoro.氏主催のイベント「モーニングコーヒーパーティー」に協賛することをお知らせいたします。

近年アメリカを中心に、“モーニングコーヒーパーティー”と呼ばれる、朝の時間帯に人が集まりコーヒーを片手に交流する新たなカルチャーが注目を集めています。

本イベントは、そのトレンドを背景に、より健康的な形へとアップデートした新しい朝の過ごし方として企画されたものです。コーヒーの代わりにプロテインドリンクで乾杯し、ノンアルコールで心地よいコミュニケーションを楽しむ、“朝から整う”ライフスタイルを提案いたします。

■ “朝に乾杯する”新習慣。プロテインでつながるコミュニティ

本イベントは、Cocoro.氏が主催し「朝をもっとポジティブに、健康的にスタートする」というコンセプトのもと開催されます。

当日は、参加者同士がプロテインを片手に自然に交流できる空間を創出。アルコールに頼らない、新しいコミュニティ形成の形として、今後の広がりも期待されています。

また本取り組みは、1年後には1,000人規模での開催を目指しており、“朝のイベント＝健康的で前向きな時間”という新たな文化の定着を見据えています。

■ VALX協賛内容について

VALXは本イベントにおいて、参加者の体験価値向上を目的に、以下の協賛を実施いたします。

・VALX ホエイプロテイン 1kg（全3フレーバー）

・VALX ホエイプロテイン個包装 （全5フレーバー）

・VALX クリアシェイカー

これにより、初めてプロテインに触れる方にも、その手軽さや美味しさを体感いただく機会を創出いたします。

新しい朝のスタートを、ただの習慣で終わらせるのではなく、“前向きな時間”へ。

VALXはこれからも、日常に寄り添うかたちで新しい健康習慣を提案してまいります。

あなたも、“プロテインで乾杯する朝”を始めてみませんか？

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/