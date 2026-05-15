松帆銅鐸が国指定重要文化財になります！

南あわじ市

このたび、松帆銅鐸（まつほどうたく）が国の重要文化財に指定されることが決定しました。

さらに淡路島日本遺産が認定されてから１０周年の節目を迎えます。

これらを記念して、淡路島日本遺産認定１０周年特別展「国指定重要文化財 松帆銅鐸と地域の宝」展を開催いたします。

展示会の見どころ

国指定重要文化財 松帆銅鐸国重要文化財指定決定後、初公開！松帆銅鐸全７点を間近で鑑賞できる

古い段階の松帆銅鐸は、弥生時代の祭祀文化を物語る貴重な資料です。国重要文化財の指定を受けたことで、その歴史的価値がより一層高まりました。また、全７点が勢ぞろいした状態で展示されるのは、国重要文化財指定決定後では今回が初めてとなります。

淡路島日本遺産認定１０周年記念、淡路島の弥生文化を体感

１０年間にわたり淡路島の魅力を発信してきた日本遺産認定の節目を祝い、松帆銅鐸とともに淡路島内で発掘された弥生時代を代表する遺跡の出土品も展示。地域の歴史の深さと豊かさを感じて頂く機会となります。

※淡路島日本遺産ホームページ(https://kuniumi-awaji.jp/index.html)

貴重な国指定文化財と地域の歴史遺産が一堂に会するまたとない機会であり、「国生みの島・淡路島」にふさわしい内容となっております。

専門知識と熱意溢れる学芸員などによる解説や、心の通った受付案内も当館の魅力のひとつです。

多くの方々のご来館を心よりお待ちしております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131305/table/20_1_f198e9742ca1455d34c94458013bfbf7.jpg?v=202605150451 ]

松帆銅鐸について

松帆銅鐸は、平成２７年（２０１５年）に、市内の砂利加工会社の工場内で発見されました。調査の結果、松帆古津路・慶野・櫟田地区から採取した砂利の中に、銅鐸７点と舌（中に吊り下げて鳴らすための棒）が７本あったことがわかりました。松帆銅鐸の発見により、これまで推定でしかなかった銅鐸の鳴らし方や埋められた時期が判明しました。

この度、平成２７年に発見された松帆銅鐸と舌（ぜつ）が、国の重要文化財に指定されることが決まりました。

松帆銅鐸の特徴・ポイント

・古い段階の銅鐸がまとまって埋納された

・すべての銅鐸が発見例の少ない舌を伴っていた

・吊り下げるための紐の痕跡が確認できた

・埋められた年代が約2,100～2,300年前の弥生時代と判明した（全国初）

・同じ鋳型で鋳造された銅鐸が島根県や地元松帆慶野地区でも確認されている

※詳しくは「淡路島 松帆銅鐸」ホームページ(https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/matsuhodotaku/)をご覧ください。

連絡先

南あわじ市埋蔵文化財調査事務所 担当 定松佳重

TEL ０７９９-４２-３８４９

メール maizoubunkazai@city.minamiawaji.hyogo.jp

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