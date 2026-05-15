福島日産、EVを活用した地域防災イベント『EV防災DAY』開催

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2026年5月23日（土）、EV GARDEN ふくしま にて、地域住民向け防災体験イベント『EV防災DAY』を開催いたします。

本イベントは、福島市総合防災訓練と同日に開催し、電気自動車（EV）を活用した非常時給電の実演や、停電時を想定した防災体験を通じて、“もしもの時の電気の備え”を地域の皆様にわかりやすく体感いただくことを目的としています。

当日は、EVから建物へ電力を供給する給電実演に加え、Tuttino Kitchenによる炊き出し体験も実施。EV GARDENが災害時の地域防災拠点として果たせる役割について、見て・聞いて・食べて学べる体験型イベントとして開催いたします。

イベントチラシ

また本イベントは、太陽光発電・蓄電池事業を展開する株式会社ソーラーポストとの協業の一環として実施するものです。

両社は、EV GARDENを起点に、EV・再生可能エネルギー・防災を掛け合わせた“実装型連携”を進めており、今回のイベントを通じて、地域における新たなエネルギー活用と防災のあり方を発信してまいります。

当日は、福島日産 代表取締役 金子與志幸、および株式会社ソーラーポスト 営業部長 鈴木健太郎氏による「もしもの時の“電気” の備え方」と題した講演会も実施予定です。EVや再生可能エネルギーを活用した災害対策について、地域に根差した視点から紹介いたします。

『EV防災DAY』開催概要

【日時】

2026年5月23日（土）9:30～10:30

【会場】

EV GARDEN ふくしま（福島県福島市北町2-32）

【参加費】

無料

【内容】

・EVから建物への給電実演

・停電時を想定した防災体験

・講演「もしもの時の“電気” の備え方」

・炊き出し体験（Tuttino Kitchen） ほか

【対象】

どなたでも参加可能

福島日産は、地域に根差したモビリティ企業として、電気自動車の普及促進だけでなく、防災・エネルギー・地域コミュニティを掛け合わせた新たな価値創出に取り組んでいます。

今後もEV GARDENを起点に、地域社会に貢献する取り組みを推進してまいります。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：610名（2026年4月1日現在）

事業所：福島県内に41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）