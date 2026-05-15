『エヴァンゲリオン』30周年記念展「ALL OF EVANGELION」名古屋にてこの秋開催決定！ さらにテレビ愛知にて『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズを放送中

テレビ愛知株式会社



テレビ愛知株式会社、株式会社パルコ、BVコミュニケーションズ株式会社は、２０２6年秋にエヴァンゲリオンの30周年記念展「ALL OF EVANGELION」を、愛知県名古屋市の名古屋PARCO（愛知県名古屋市中区栄3-29-1）で開催することを決定いたしました。詳細につきましては、決定次第、改めてご案内させていただきます。また『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念してテレビ愛知では『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズを放送中です。展覧会開催までの期間、アニメ本編をお楽しみ頂き展覧会へ是非足を運んでください。

【展覧会内容】

国内外で人気を誇る『エヴァンゲリオン」シリーズは、1995年10月4日にTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始となり、2025年で30周年を迎えました。

本展では、これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた『新劇場版』の原画など、作品の根幹にかかわる制作資料を展示します。さらに、『新劇場版』で採り入れられたデジタル制作資料も初展示。今もなお世界で愛される『エヴァンゲリオン」の魅力を、耳と目と脳で感じる“祝祭”の中でご紹介します。

【展覧会開催概要】

(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

展覧会名： 30周年記念展「ALL OF EVANGELION」

会期 ： 2026年9月～10月開催予定

会場 ： 名古屋PARCO

主催 ： テレビ愛知、名古屋PARCO、BVコミュニケーションズ

企画 ： 朝日新聞社、ムービック・プロモートサービス、ムービック

特別協力： カラー、アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）、グラウンドワークス：

※チケット販売などの詳細は後日発表いたします。

【『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズ放送内容】

タイトル：新世紀エヴァンゲリオン

放送局・日時：テレビ愛知（TVA） 毎週火曜 深夜1：００～放送中

＜全体あらすじ＞

西暦2015年。第3新東京市に、さまざまな特殊能力を持つ“使徒”が襲来した。主人公・碇シンジは、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段であるヒト型決戦兵器エヴァンゲリオンの操縦者に抜擢されてしまう。今、人類の命運を掛けた戦いの火蓋が切って落とされる。果たして“使徒”の正体とは？ 少年たちと人類の運命は？