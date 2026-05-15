買いクルと首都圏相続センター、2026年5月15日より相続支援領域における業務提携を開始

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル」（運営：株式会社RC、本社：東京都大田区、代表：大堀 直樹）は、一般社団法人首都圏相続センター（所在地：神奈川県横浜市、代表：尾形 乾進）と、2026年5月15日付で業務提携を開始いたします。

本提携により、相続手続き支援と遺品整理・残置物処理を一体化し、依頼者が相続に関する一連の対応を丸ごと任せられるワンストップ支援体制を構築します。

【手続きだけでは解決しない相続の見落とされがちな課題】

相続手続き後には、「遺品整理」や「残置物処理」といった実務対応が発生し、多くの依頼者にとって時間的・身体的な負担となっています。

特に、首都圏相続センターの利用者の約7割を占める公務員の方においては、

・転勤により相続手続きに十分な時間が確保できない

・遠方の実家や空き家の整理に着手できない

・手続き後の対応が後回しになりやすい

といった課題が顕在化していました。

そのため同センターが提供する相続手続き支援に、買いクルの遺品整理・残置物処理サービスが加わることで、より包括的な支援体制を実現します。

【分断されていた相続と現場対応を一体化】

今回の業務提携により、首都圏相続センターが提供する相続手続き支援と、買いクルの出張買取・遺品整理サービスを連携。

これにより、

・相続手続き

・遺品整理や残置物処理

・空き家の片付け

といった一連の対応を一括で支援することが可能となりました。

従来は複数の事業者に分けて依頼する必要があった工程を一本化することで、依頼者の負担軽減と相続対応のスピード・確実性の向上を実現します。

【丸投げできる相続支援という新しい選択肢】

首都圏相続センターでは、相続に関する手続きを包括的に支援するサービスを提供しており、利用者は初期費用を支払うことで専門家へ一括して委託することが可能です。

今回の提携により、これまで課題となっていた遺品整理・残置物処理まで対応領域を拡張することで、手続きから現場対応までを含めて任せられる「丸投げ型の相続支援」を実現しました。

【今後は全国展開も視野に対応を拡大】

現在は、一部自衛隊駐屯地や郵便局での取り組み、相続セミナー開催などを中心に活動していますが、今後は全国へ展開を広げるとともに、時間的制約や遠方対応など同様の課題を抱える一般の方にも対象を拡大していきます。

将来的には、支援体制を全国規模で展開し、相続に関するあらゆる課題を包括的に解決できる基盤の構築を目指します。

■会社概要

株式会社RC

代表取締役：大堀 直樹

本社所在地：東京都大田区東矢口 2-18-5 エミネンスコート多摩堤通り 1F

URL：https://www.rc200807.com/

設立年：2008年7月17日

事業内容：出張買取サービス「買いクル」の運営、フランチャイズ事業の展開、リユース品の輸出事業

一般社団法人首都圏相続センター

代表理事 ：尾形 乾進

本社所在地：神奈川県横浜市中区本町 4-43A-PLACE 馬車道 4階

URL：https://souzoku-shutoken.com/

設立年：2025年12月10日

事業内容：相続人・相続財産の調査、遺産分割協議のサポート、相続税の申告まで、複雑な相続手続きを窓口ひとつで包括的にサポートする専門機関

【お役立ちリンク】

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