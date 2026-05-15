ファミマでわくわくを発見しよう！『ヨッシーとフカシギの図鑑』キャンペーンが5月19日(火)より開始　対象商品購入でヨッシーデザインのオリジナル豆皿がその場でもらえる！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、任天堂株式会社のNintendo Switch(TM) ２ ソフト 『ヨッシーとフカシギの図鑑』のキャンペーンを2026年5月19日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施いたします。

■ヨッシーのキャンペーンを開催！わくわくする企画が盛りだくさん！

2026年5月21日（木）発売のNintendo Switch２ ソフト 『ヨッシーとフカシギの図鑑』の発売にあわせ、ヨッシーをテーマにしたキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンは、対象商品の購入でキャンペーン限定デザインの「オリジナル豆皿」がもらえる企画や、対象商品を購入して応募すると抽選でグッズが当たるキャンペーン、『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカード購入で応募できるヨッシーの特別なぬいぐるみの抽選プレゼント企画など、盛りだくさんの内容で展開します。

さらに、5月23日（土）からは、ヨッシーの魅力をたっぷり詰め込んだ「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」も新登場します。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2605_yoshi_cp.html

■オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる！さらにファミペイでぬいぐるみのセットなども当たる！

期間中、全国のファミリーマートにて対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルデザインの豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえます。さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた、毎日使いたくなるデザインです。（全4種）

キャンペーン期間：2026年5月19日（火）AM10:00～6月1日（月）

※景品が無くなり次第終了

オリジナル豆皿（全4種）

※画像はイメージです。

●ファミペイスタンプキャンペーン

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。スタンプを5個ためてコースを選んでご応募いただくと、抽選でヨッシーのぬいぐるみや立体パズルのセットが、合計40名さまに当たります。

◎実施期間

・キャンペーン期間：2026年5月19日（火）～6月1日（月）

・応募期間 ：2026年5月19日（火）～6月5日（金）

◎ぬいぐるみ8色セット：20名さま <スタンプ5個で応募>

（スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION ぬいぐるみ AC03 ヨッシー (S) 8色セット）

※画像はイメージです

◎クムクムパズル8色セット：20名さま <スタンプ5個で応募>

（クムクムパズル KM-122 ヨッシー ８色セット）

※画像はイメージです

※対象商品※

こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

■『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカードを購入すると、抽選で150名さまに「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たるキャンペーンを開催！

期間中、『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で150名さまに「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たります。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://vdpro.jp/fm.nintendo21/

【実施期間】

・キャンペーン期間：2026年4月28日（火）～6月1日（月）

・応募期限：2026年6月2日（火）23:59まで

【対象商品】

・ NintendoSwitch2ダウンロードカード『ヨッシーとフカシギの図鑑』：6,345円（税込6,980円）

【景品詳細】

おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク

■「ヨッシー」グッズも販売！

本キャンペーンにあわせて、「ヨッシー」の様々なグッズを店頭販売します。

販売展開店舗情報などの詳細は下記にてご覧いただけます。

https://www.family.co.jp/goods/charakuji.html

【商品名】スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー各種

【価格】1,900円（税込2,090円）

【販売開始日】2026年5月20日（水）

【発売地域】全国約250店舗

【販売元】エンスカイ

【内容】様々な形をしたパズルピースを組み合わせていく立体パズルです。崩してもう一度遊んだり、お部屋のインテリアとして飾っても楽しめます。

【商品種類】

・スーパーマリオ クムクムパズル【ヨッシー】KM-122

・スーパーマリオ クムクムパズル【ピンクヨッシー】KM-123

・スーパーマリオ クムクムパズル【みずいろヨッシー】KM-127

サイズ（約）：W55×H105×D60mm

【商品名】スーパーマリオ バスボール

【価格】480円（税込528円）

【販売開始日】2026年5月20日（水）

【発売地域】全国約500店舗

【販売元】サンアート

【内容】『スーパーマリオ』のゲームに登場する、ヨッシーのマスコット入りバスボールです。ヨッシーのタマゴ型のバスボールです。バスボールが溶けると、中からマスコットがひとつ出てきます。

サイズ（約）：W110×H140×D54mm

【商品名】スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION 各種

【価格】1,800円（税込1,980円）

【販売開始日】2026年5月20日（水）

【発売地域】全国約500店舗

【販売元】三英貿易

【内容】細部までこだわったふわふわな手触りのぬいぐるみシリーズです。ヨッシー・ピンクヨッシー・みずいろヨッシーの3色展開です。

サイズ（約）：W135×H200×D155mm

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※店舗によって発売日が異なります。

■ヨッシーだけの一番くじが初登場！

2026年5月23日（土）から全国のファミリーマートで「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を発売します。

一番くじ詳細：https://1kuji.com/products/mario_yoshi

【商品名】スーパーマリオ with YOSHI

【価格】682円（税込750円）

【発売日】2026年5月23日（土）10時から順次発売

【発売地域】全国約10,000店舗

【内容】ヨッシーだけの一番くじが初登場！

可愛いぬいぐるみやマスコットの他、実用雑貨がラインナップ♪

ヨッシーといつも一緒の楽しい毎日になれる一番くじです。

※画像はイメージです。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※販売開始時間が遅れる場合がございます。

※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期および販売方法が異なる場合がございます。

※数量限定商品です。在庫がなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

■『Nintendo Store』アプリのGPSチェックインで、ファミリーマート限定デザインの壁紙がもらえる！

任天堂のスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの壁紙をプレゼントします。

【『Nintendo Store』でのGPSチェックインについて】

https://support.nintendo.com/jp/app/nintendostore_app/gps_checkin/index.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜権利表記＞

(C) Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です

＜参考情報＞

■『ヨッシーとフカシギの図鑑』について

『ヨッシーとフカシギの図鑑』については、任天堂株式会社のホームページをご覧ください。

公式サイト：https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aakga/index.html

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html