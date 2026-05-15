【武蔵小杉で衝撃の４日間!!】超鮮度の焼き鳥が安い!『とり家ゑび寿』5/18から大特価

株式会社大庄

宮崎産の旨い若鶏焼きが人気の大衆酒場『とり家ゑび寿（とりやえびす）』武蔵小杉店（運営：株式会社大庄）は、オープンからおかげ様で10周年を迎えることができました。これを記念して、2026年５月18日（月）から５月21日（木）までの４日間限定で「名物 大特価イベント」を開催します。日頃の感謝を込め、人気の「特大もも焼き」（通常980円→780円）、「せせり焼き」（通常580円→420円）、「つくね焼き」（通常680円→500円）をはじめ、「ゑび寿 チキンナゲット」（通常550円→380円）、「玉子焼き」（通常480円→350円）、「鶏白湯（ぱいたん）ラーメン」（通常750円→550円）の全６品を赤字覚悟の特別価格で提供します。さらに、期間中は「ゑび寿ハイボール（ブラックニッカ）」（通常450円）と「ゑび寿サワー（梅風味）」（通常350円）が何杯飲んでも１杯199円です。この絶好の機会を見逃すな!!

※表示価格は全て税込

オープン10周年記念 大特価イベント

■実施店舗：『とり家ゑび寿』武蔵小杉店 限定

■実施概要：「特大もも焼き」通常980円→780円、「せせり焼き」通常580円→420円、「つくね焼き」通常680円→500円、「ゑび寿 チキンナゲット」通常550円→380円、「玉子焼き」通常480円→350円、「鶏白湯ラーメン」通常750円→550円で提供

さらに、イベント期間中は、「ゑび寿ハイボール（ブラックニッカ）」（通常450円）と「ゑび寿サワー（梅風味）」（通常350円）を何杯飲んでも１杯199円で提供します（すべて税込）

■実施日程：2026年５月18日（月）～５月21日（木）の４日間限定

安くて旨いは当たりまえ！若鶏焼き専門店『とり家ゑび寿』のこだわり！

『とり家ゑび寿』は、鮮度抜群の宮崎産若鶏を使った多彩な鶏料理を、コスパ良く楽しめる大衆酒場です。専門店ならではの強みで、10種類以上の豊富な部位を揃えます。

当店の鶏肉の美味しさの理由は、宮崎の温暖な大自然の中、霧島連山の「霧島裂罅水（きりしまれっかすい）」と呼ばれるミネラル豊富な天然地下水を飲み、自然の飼料で育てられることにあります。生後49日という若々しく清らかな若鶏を、加工後、超速で直送。翌日には店舗へ届くので、みずみずしさあふれる鮮度を実現しています。

さらに、その鮮度を最大限に活かすため、人の手に触れる回数を極力減らし、あえて串打ちをしない直火焼きの「皿盛り」で提供するのが最大の特徴です。

皿盛りの量は、通常の焼き鳥の３～４本分に相当し、ボリューム満点。職人が自家製の特製塩ダレで丁寧に揉み込み、部位ごとに最適な火加減で焼き上げることで、奥深い素材本来の旨味が味わえ、みずみずしくジューシーながら、弾力ある食感が楽しめます。ぜひ、この絶好の機会に立ち寄って、旨い鶏を“お得”に味わってください。

『とり家ゑび寿』武蔵小杉店 店舗概要

「特大もも焼き」通常980円→780円「せせり焼き」通常580円→420円「つくね焼き」通常680円→500円「鶏白湯ラーメン」通常750円→550円

■所在地：神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目432-1 尾村ビル地下1階

■電話：044-711-1855

■WEB予約（24時間受付可カンタン予約）

https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1852/#/

■営業時間：［月曜～土曜］ 17:00～翌2:00／［日曜・祝日］ 15:00～23:00

■定休日：年中無休

宮崎産の旨い鳥『とり家ゑび寿』の魅力を動画で紹介！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xX-Yq4mFK8Q ]