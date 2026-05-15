【5/15より】【鹿児島県】最大400万円(補助率2/3)「かごしま中小企業DX推進事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

写真拡大

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「かごしま中小企業DX推進事業」の情報が公表されましたのでご案内いたします。


https://joseikin-now.jp/?p=86807



デジタル技術の導入について、最大400万円(補助率2/3)を補助します！



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



------------------


【募集期間】


1次募集:令和8年5月18日(月曜日)～令和8年6月19日(金曜日)


2次募集:令和8年7月17日(金曜日)～令和8年8月19日(水曜日)



【補助額】


補助率：3分の2以内


上限額：400万円



【対象となる取組】


1.デジタル技術の導入等による生産性向上の取組


2.新製品・技術の開発や販路開拓等による付加価値向上の取組


3.多能工化に向けた人材育成の取組



------------------



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



☆お問合せはこちら


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com