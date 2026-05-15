国産中心・添加物削減・減農薬にこだわった　生活クラブ生協のお店「デポー松葉町」が5/22（金）リニューアルオープン！

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ生活協同組合・千葉（本部：千葉県千葉市美浜区、以下生活クラブ）のお店「デポー松葉町」が、2026年5月22日（金）にリニューアルオープンします。これを記念して、2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間、リニューアルオープンまつりを開催します。

デポーは生活クラブ生協のお店で、国産素材を中心としたオリジナル食材はもちろん、鮮魚や地場野菜、手づくり惣菜が並びます。1994年のオープンより地域のみなさんに愛されている「デポー松葉町」は、利用者である組合員たちが自らリニューアル委員会を結成。「まごころ つむぐ ばしょ デポー松葉町」をスローガンに、より買い物しやすく、エシカルなデポーをめざしました。量り売りや野菜のバラ売りなどプラスチックの使用を極力減らし、環境に配慮したお店を実現しました。

リニューアルオープンまつり当日は、生活クラブと提携する生産者が集結し、試食と交流をお楽しみいただけます。22日(金)は「牛ヒレ・サーロインのオーダーカット販売」、23日(土)は「平田牧場日本の米育ち三元豚オーダーカット販売」、24日(日)は「天然生まぐろ解体即売」、抽選会を行ないます。3日間とも先着50名にお楽しみ来所プレゼントをご用意しています。

おいしい！楽しい！3日間ですので、ぜひご家族・お友だちと一緒にご来店ください。

■「デポー松葉町リニューアルオープンまつり」開催概要

開催日時：5月22日(金) ・23日（土）・24日(日) 10：00～19：00

主な出店生産者とイベント：

5月22日(金)

・オープニングセレモニー（9：45～）

・赤身がおいしい国産牛ステーキのオーダーカット（栃木開拓農協）

・国産鶏種「丹精國鶏」焼きとり実演販売

・エコシュリンプ試食（オルター・トレード・ジャパン）

・五島手延べ手延べうどん試食（みそ半）

・産直野菜市（立野園出荷組合）

5月23日(土)

・日本の米育ち「平田牧場三元豚」を１頭入荷！オーダーカット

・国産うなぎ蒲焼実演販売

・ビネガードリンク試飲（私市醸造）

・釣った船の上ですぐ凍結したするめいかを試食（石川県漁連）

・産直野菜市（さんぶ野菜ネットワーク）

5月24日(日)

・天然生まぐろ解体即売

・国産鶏種「丹精國鶏」の丸鶏解体（秋川牧園）

・赤ワイン試飲（ダン）

・梅干し試食（王隠堂農園）

・産直野菜市（AIC）

■リニューアルまつり限定の新規加入特典

1,000円分のクーポン券と、カタログからお好きな5点（2,000円相当）をプレゼントに加えて、台所用液体せっけんおれんじ、お菓子詰めあわせ、生活クラブのミニサンプルをプレゼントします。

■店舗概要

名称：デポー松葉町

所在地：千葉県柏市松葉町3-15-1

アクセス：JR北柏駅から北柏ライフタウン循環バス「松葉中学校前」バス停下車徒歩1分

営業時間：10:00～19:00（日曜定休※5月24日（日）はOPENしています）

WEBサイト：https://chiba.seikatsuclub.coop/news/detail.html?nid=1000030141

駐車場あり

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html