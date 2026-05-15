夏の屋外スポーツを涼しく快適に！循環する風で体を冷やす「ザムストFAN VEST」を5月15日より新発売！

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、競技中の動きを妨げることなく着用でき、遮熱と紫外線対策にも配慮したファン付きベスト「ザムストFAN VEST」を、5月15日（金）より新たに発売いたします。

▲新たに発売する「ザムストFAN VEST」

■ザムストFAN VEST 発売の背景

近年、記録的な猛暑により、夏季のスポーツ活動における暑熱対策の重要性は年々高まっています。特に屋外スポーツにおいては、安全確保とパフォーマンス維持の両面から、プレー環境そのものが大きな課題となっています。

実際、2025年5～9月の熱中症による救急搬送者数は100,510人と過去最多を記録しており、猛暑による健康リスクの深刻化が社会課題として顕在化しています。※1

こうした環境変化はスポーツ参加にも影響を及ぼしており、ゴルフでは7月の全国ゴルフ場利用者数が2022年から3年連続減少するなど、暑さや熱中症リスクを背景に、屋外スポーツを控える傾向もみられています。※2

また、ゴルフに限らず多くの屋外スポーツにおいても、気温上昇に伴う運動量の低下やパフォーマンスへの影響が指摘されており、大会開始時間や開催時期の見直し、トレーニング内容の調整など、競技環境そのものへの対応が求められています。

このような影響は競技者にとどまらず、観戦者などスポーツの楽しみ方全体にも広がっています。

そのため、暑熱対策は単なる快適性向上にとどまらず、屋外スポーツを安全に継続し、プレー機会を守るための要素としてその重要性が一層高まっています。

こうした背景を踏まえ、ザムストではこれまで様々な暑熱対策アイテムを展開してまいりました。

一方で、従来の暑熱対策の多くは競技前後や休憩時の使用に限定されており、「競技中も継続して体を冷やしたい」という声が高まっています。

そこで当社は、動きを妨げることなく競技中も着用することができる新たな暑熱対策アイテムとして、屋外スポーツシーンにおける暑熱環境の課題に対応する新製品「ザムスト FAN VEST」を発売いたします。

※1）：総務省：「令和7年（5～9月）の熱中症による救急搬送状況(https://www.soumu.go.jp/main_content/001037757.pdf)」

※2）一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会「2025年8月（実行7月）ゴルフ場利用税 月別ゴルフ場数・課税者数・非課税者数(https://www.golf-ngk.or.jp/riyousyasu/2025/2025.7.pdf)」

■製品特長特長1.スイングを妨げない設計

ベスト形状を採用し、屋外競技におけるスイングなどの動作を考慮したファン配置を実現。

プレー中も自然な着用感で涼しさを得ることができます。

また、バッテリーも約165gと軽量・小型設計のため、プレー中でも動きを邪魔しない設計となっています。

特長2. プレー中でも操作しやすいコントローラー付き

コントローラーを備えており、ウェアを着用したままモードの調整が可能。

状況に応じて手軽に操作でき、プレーに集中しながら快適なコンディションをサポートします。

特長3. 市販モバイルバッテリーにも対応する安心設計

専用バッテリーに加え、市販のモバイルバッテリー（3.0A以上推奨）にも対応。

長時間のスポーツ中にバッテリーが切れてしまった場合でも代替が可能で、屋外スポーツシーンにおいても安心して使用いただけます。

特長4．遮熱・UV対策に配慮した素材

ウェアにはチタン加工素材を採用し、遮熱性と紫外線対策を両立。

真夏の直射日光下でも快適性に配慮し、長時間のプレーをサポートします。

■ザムストFAN VEST 製品情報

公式サイト 製品ページURL： https://www.zamst-online.jp/SHOP/3872.html

発売日：2026年5月15日（金）

※本製品はザムスト公式オンラインショップのみでの販売となります。

希望小売価格：18,000円（税別）

サイズ：S～3L

1箱入数：1着

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner/

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントンなど、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、佐々木千紘、宮部藍梨

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫 / フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）