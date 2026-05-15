成婚率84.1%の結婚相談所「ナレソメ予備校」が、第8回成婚パーティー『ナレソメFes』を開催

株式会社ナレソメ

結婚相談所 ナレソメ予備校（運営：株式会社ナレソメ）は、2026年4月19日（日）、ホテルメトロポリタンにて、成婚退会者とそのパートナーを対象とした「ナレソメFes／第8回成婚パーティー」を開催しました。

マッチングアプリの普及により、かつてないほど「出会いの選択肢」が増えた現代。

しかしその一方で、容易に出会いが作れるからこそ、一つの縁を深く育むプロセスが軽視され、結婚後のわずかな価値観のズレから早期に関係が瓦解してしまうケースも少なくありません。

こうした背景を受け、ナレソメ予備校では「結婚はゴールではなくスタート」という理念のもと、成婚数という“点”の支援だけでなく、結婚後の夫婦の絆をより強固にする“線”のアフターケアを推進しています。その象徴的な場となるのが「ナレソメFes」です。

成婚して終わりではなく、卒業後の夫婦が定期的に「自分たちの原点」に立ち返り、他者との交流を通じて夫婦の形を再認識する。このプロセスが、パートナーシップを維持するために不可欠であると考え、回を重ねるごとに内容をアップデートしながら開催を続けています。

ナレソメFes：再会と新たなつながりが生む、卒業生の「心のホームグラウンド」

ナレソメFesは、成婚退会された方々をお迎えする、いわば“ナレソメ版の卒業式”です。共に婚活を走り抜いたプランナーや学年主任との再会は、成婚時の決意「初心」を思い出す機会となります。

本イベントは、卒業生であれば何度でもご参加いただけるのが特徴です。

まるで「同窓会」のように、ライフステージの変化に合わせて繰り返し帰ってこられる場所があることは、卒業生にとって大きな心の支えとなります。

また、同時期にナレソメで活動した仲間は、育児や仕事の両立といった共通の悩みを分かち合える貴重な「共感のコミュニティ」となります。当日はお子様と一緒に参加されるご夫婦の姿も多く、会場は終始温かな笑顔に包まれ、単なるお祝いを超えた「家族同士の連帯」が生まれる場となりました。

成婚者向けサービス「イトナミ」による言語化ワークショップを実施

ナレソメFesの0次会では、ナレソメ予備校の成婚者向けサービス「イトナミ」による言語化ワークショップ「Best Marriageの相手が“あなた”である理由」を実施しました。

本ワークショップでは、恋愛心理学者・山崎敬太の解説のもと、まずは一人ひとりが自身の婚活史を振り返ることからスタート。

かつて抱いていた理想と、今のパートナーとの生活で得た実感。その差をあえて見つめることで、婚活という挑戦を通じて得た「自分だけの幸せの形」を再定義しました。

パートナーに対して、「自分と相手、それぞれの長所があるからこそ、互いの課題をどう補い合えているか」という、一歩踏み込んだ補完関係をテーマに共有。普段の生活では照れくさくて言葉にできない想いを、真剣にお相手に伝える姿が会場のあちこちで見られました。

参加者からは、以下のような深い気づきの声が多く寄せられています。

・「普段はあえて話さないような深いテーマを言語化でき、改めて初心に帰ることができた」

・「自分とお相手の共通認識だけでなく、考え方の違いを知る良い機会になった」

・「一方的な講義を聞くだけでなく、自分たちが主体となって発信・実践できる形式が非常に良かった」

感覚的な「好き」を超えて、互いの役割を言葉で結び直す。この過程を通じて、婚活中の迷いや遠回りもすべては今日のために必要な経験だったと整理され、完璧ではない二人で歩んでいくための「夫婦の軸」が改めて築かれた時間となりました。

卒業生に感謝を伝える企画「ナレソメアワード」も実施

本編では、ナレソメ予備校の紹介やSNSでの発信、卒業生コミュニティでの交流などを通じて、ナレソメの輪を温かく広げてくださった卒業生へ感謝を伝える企画「ナレソメアワード」も実施しました。

成婚退会後も、卒業生の実体験や言葉が、これから活動する方や入会を検討する方にとっての励みになることがあります。

ナレソメ予備校では、成婚した方々との関係性を大切にしながら、卒業生同士がつながり、経験や想いを共有し合えるコミュニティづくりにも取り組んでいます。

成婚はゴールではなくスタート。成婚後の幸せまで見据えた支援へ

ナレソメ予備校では、成婚後の夫婦関係や家族形成までを見据えたサービスづくりを行っています。

ナレソメFesは、夫婦としての歩みを振り返り、改めて絆を深める場です。

節目ごとに帰ってこられる場所があることは、これから結婚を目指す方にとっても、「結婚後の人生まで見据えて支援を受けられる」という安心につながります。

今後も一人ひとりが結婚後も長く幸せな関係性を育んでいけるよう、伴走を続けてまいります。

■ナレソメ予備校が目指す結婚のかたち

ナレソメ予備校は、「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」ことを掲げ、感情的価値と合理的判断を両立させる「ロジカル×ラブ」の考え方を軸に、Best Marriageによる「50年続く幸せ」の実現を目指しています。

結婚相談所として成婚までを支援するだけでなく、成婚後の夫婦関係や家族形成までを見据え、人生に長く伴走するサービスづくりに取り組んでいます。

■ナレソメ予備校とは

「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」をコンセプトとしている、成婚率84.1%※を誇る結婚相談所です。

社員全員が「結婚はゴールではなくスタートである」と捉え、「50年続く長期的に幸せな結婚を実現する」というミッションを掲げています。

※2025年1～12月の累計実績に基づく

結婚相談所2.0 ナレソメ予備校

https://naresome.co.jp/yobiko

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレソメ

〒107-0061

東京都港区北青山3丁目2-5 NH青山ビル5階

設立年月：2023年3月

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