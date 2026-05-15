【上越市立水族博物館 うみがたり】夜間特別開館「ペンギンナイト」【２０２６年６月５日（金）、６日（土）１７：３０～１９：３０】

株式会社 横浜八景島

上越市立水族博物館『うみがたり』では、全国からペンギンファンが集まる「第９回マゼランペンギンクラフトフェスタ上越２０２６（以下、マゼフェス）」の開催にあわせ、２０２６年６月５日（金）と６月６日（土）の１７：３０から１９：３０に夜間特別開館「ペンギンナイト２０２６」を開催します。

夕日や夜景に包まれながらペンギンのくらしを観察したり、当日限定のイベントを楽しみながら、あらゆる角度からペンギンの魅力を発見できます。

ペンギン愛で広がる輪、深まる絆夜間特別開館「ペンギンナイト２０２６」

ペンギンナイト２０２６」は、普段は見られない夕方から夜の時間の１７：３０から１９：３０に水族館をじっくり観察できる特別開館です。

繁殖シーズン真っ只中のマゼランペンギンを間近で観察したり、当日限定イベントを通じて、ペンギンの魅力を発見できる機会となっています。生きものを観察したり、ファン同士の交流を深めていただけたり、「magefes YOICHI」会場との行き来を気軽に楽しんでいただけます。

ペンギン深まるガイド

開催中の特別展「今日からあなたもペンギンスタッフ」について、飼育スタッフが深堀りして解説するガイドイベントです。特別展で紹介しているペンギン担当の飼育スタッフの仕事内容を中心に、パネルではお伝えしきれなかったエピソードを紹介します。

『うみがたり』のマゼランペンギンの飼育業務から見えてくる新たなペンギンの魅力をお伝えします。

時 間：各日１８：００～１８：２０、１８：３０～１８：５０

※内容は同じです

場 所：１階 催事ホール

タグづくりワークショップ

ペンギンの個体識別用タグを作成するワークショップです。

『うみがたり』では、１００羽以上いるペンギンの見分けがつくように、翼の付け根に色付きのタグをつけて個体管理をしています。赤が１、青が２のように色の組み合わせによって番号を決めており、個体ごとに色を組み合わせて作成したタグは、毎年迎える換羽の時期に新たに付け替えています。

今回のワークショップでは、ペンギン用だけではなく、もう一つペンギンとお揃いの自分用のタグを作成しお持ち帰りできます。

また、体験後は作成していただいたペンギンのタグ作成証明書をお渡しします。

時 間：各日１７：３０～なくなり次第終了

場 所：２階 ふれんどプール

料 金：３００円（税込）

magefes YOICHI会場実施ペンギンつながるトーク

magefes YOICHIの会場で、飼育スタッフがマゼランペンギンについて語るトークイベントです。

『うみがたり』で今見られるペンギンの姿やスタッフ目線で撮影した写真について解説したり、ペンギンのタグ当てクイズを実施します。

時 間：各日１７：００～１７：２０

場 所：magefes YOICHI会場

マゼランペンギンクラフトフェスタ上越開催期間限定！サンバイザーワークショップ

ペンギンイラストが描かれたサンバイザーの色塗りワークショップです。塗って被って、ペンギンになりり『うみがたり』と「マゼランペンギンクラフトフェスタ上越」の会場を楽しく行き来できます。

※イメージ

期 間：２０２６年６月５日（金）～６月７日（日）開館時間中実施

場 所：１階 改札奥

１００名限定！クラフトグッズ付き入館券販売！

２０２６年６月５日（金）から７日（日）に使用できる入館券を限定１００セット販売します。マゼフェスクラフトに出展する「アトリエリジッタ」さんによるオリジナル刺繍キーホルダー付きです。

※イメージ第９回マゼランペンギンクラフトフェスタ上越２０２６

全国からマゼランペンギンファンが集う、「第９回マゼランペンギンクラフトフェスタ上越２０２６」が２０２６年６月５日（金）～７日（日）に開催されます。

マゼランペンギンクラフトフェスタ上越は、２０１６年からイベント有志の市民により行われているイベントです。



主催：マゼランペンギンクラフトフェスタ実行委員会

マゼフェスクラフト

県内外の約８０を超えるクラフト作家によるクラフトマーケットです。

マゼランペンギンにちなんだアクセサリーや、イラスト、日用雑貨といった雑貨が販売されるほか、フードブース、企業ブースもあります。

期 間：６月６日（土）～６月７日（日）

時 間：１０：００～１６：００

場 所：海浜公園

magefes YOICHI

テーマは「食とお酒と夜の水族館」で、大人な雰囲気の食とお酒を楽しめるイベントです。

２０２３年に初めて開催し、上越妙高エリアの人気店の料理やお酒が楽しめます。

おいしい料理やドリンクを片手に沈みゆく夕日や初夏の夜風を楽しみながら、しっぽり大人の時間を過ごしていただけます。

期 間：６月５日（金）、６月６日（土）１７：００～２１：００

場 所：『うみがたり』第１駐車場

開館時間料金

※ 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳（全ての等級）を、お持ちの方は、個人料金の５割引となります。

(対象者1名に対して、介助者１名まで個人料金の５割引き)

障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」もご利用いただけます。

※ 年間パスポートの作成時に、パスポート所有者となる方の顔写真の撮影を行いますので、必ず所有者となる方ご本人がご来館ください。

※ 年間パスポートの購入時に、本人確認書類等は必要ありません。

※ その他入館券ご購入時に、年齢を確認するための書類等は特に必要ありません。

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