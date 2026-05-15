職人の「勘と経験」をデジタルで底上げ。ブルーカラー特化のAI学習基盤「HOWPRO BASE」が、多能工の技術習得と経営を支える

株式会社志事人

株式会社志事人（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：鶴原利彦）は、訪問サービス専門アカデミー「ハウプロ」の自社開発ポータル「HOWPRO BASE」において、ブルーカラー人材の育成と独立経営を総合的に支援するAI機能を搭載し、加盟者への提供を開始しています。

ハウプロが育成する多能工「くらしのエンジニア」は、エアコン清掃から水回り、内装まで幅広い技術を短期間で習得します。しかし、習得すべきは技術だけではありません。

開業後の集客、価格設定、繁忙期と閑散期の経営戦略、そしてお客様の信頼を得るための接客力--訪問サービスを事業として長く続けるには、「技術」と「経営」の両方の力が不可欠です。

HOWPRO BASEでは、技術的な質問から経営・集客の相談まで幅広く対応する「AIメンター」と、接客・提案力を音声ベースで何度でも練習できる「AI接客ロープレ」を搭載。

加盟者一人ひとりに寄り添うAI学習環境を構築しています。

※ HOWPRO BASEは現在ベータ版として運用中です。ハウプロの各プラン（動画プラン・短期研修・開業プラン等）にお申し込みいただいた加盟者にご利用いただけます。

「技術の教え方」と「経営の教え方」--ブルーカラー教育に残る2つの空白

帝国データバンクの調査（2026年3月）によれば、企業の34.5%が生成AIを業務に活用していると回答しています。しかし、その活用の中心は文章の作成・校正や情報収集などオフィスワーク領域であり、清掃・修理・工事といった「手を動かすブルーカラー」の教育にAIが本格活用されている例はまだ限られています。（出典：帝国データバンク「生成AIに関する企業の動向調査（2026年3月）」https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260514-genai/ ）



国土交通省の公表資料によれば、建設業就業者の約36%が55歳以上。技術の継承を担うべき指導者層が年々減少する中、限られた講師で多くの加盟者を育てるには、従来の「背中で見て覚える」OJTだけでは限界があります。（出典：国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr_000293.html ）

ブルーカラーの現場教育には、以下の構造的な課題が存在します。

１. 技術の教え方が「講師の経験値」に依存する

熟練した職人ほど「感覚」で教えてしまいがちで、指導品質が個人に依存しやすい構造があります。

２. 「開業したあと」の経営を相談できる相手がいない

研修で技術を身につけても、開業後に直面するのは「案件をどう増やすか」「単価をどう設定するか」「閑散期をどう乗り越えるか」といった経営課題です。こうした悩みを気軽に相談できる相手が身近にいないケースが大半です。

３. 接客力の評価が定性的になりがち

技術力は実技で測れますが、「お客様への説明の仕方」「追加提案トークが適切か」は講師の主観に頼りやすく、評価基準が曖昧になりがちです。

HOWPRO BASEは、これらの課題をAI機能で補い、「技術教育」と「経営支援」の両方を加盟者に届ける環境を目指しています。

技術の質問から経営の悩みまで。24時間、加盟者に寄り添う「AIメンター」

HOWPRO BASEに搭載された「AIメンター」は、ハウプロ独自の技術マニュアル・研修動画・ナレッジベースに加え、訪問サービス業の経営ノウハウを学習データとして取り込んだ、ブルーカラーのための「総合相談役AI」です。

単なる技術Q&Aではなく、訪問サービスを経営していくうえで加盟者が直面するあらゆる疑問に24時間いつでも対応します。

＜技術に関する質問の例＞

・「養生の手順をもう一度確認したい」

・「エアコンクリーニングでこのトラブルが起きたら、どう対応すべき？」

＜経営・集客に関する相談の例＞

・「開業して最初の3ヶ月、どうやってお客様を増やせばいい？」

・「閑散期に売上を安定させるには、どんなサービスメニューを追加すべき？」

・「リピーターを増やすためのお客様フォローの仕方を教えてほしい」

研修中はもちろん、開業後の現場でも「いま聞きたいことがあるのに、誰にも聞けない」という状況をなくし、加盟者が一人で抱え込まない環境を作ります。

「接客の質」を見える化。練習も、実際の現場も、AIが成長のヒントを返す

多能工「くらしのエンジニア」に求められるのは、技術力だけではありません。

お客様宅での立ち居振る舞い、サービスの説明、追加サービスの提案など、「接客・コミュニケーション力」が顧客満足とリピート率に直結します。

しかし従来、接客力の向上は「講師が隣にいるときだけ練習できる」「フィードバックが講師の主観に偏りがち」という課題を抱えていました。

HOWPRO BASEでは、この課題をAI機能で解消しています。

＜AI接客ロープレ＞

実践的なシナリオに沿って、加盟者が音声を録音・提出すると、AIが提案トークの構成や伝え方を分析し、改善ポイントをフィードバックします。時間や場所を選ばず、何度でも繰り返し練習できるため、自分のペースで着実に接客力を伸ばすことができます。研修中の練習はもちろん、日々の業務の振り返りにも活用でき、「やりっぱなし」にならない継続的な成長をサポートします。

AIは「職人を代替する」のではなく、「職人の成長を加速させる」ツール

ハウプロのAI活用において最も重視しているのは、「AIだけに任せない」というハイブリッドの設計思想です。

AIは加盟者の日々の学習や疑問解消を24時間サポートしますが、大切な経営判断やキャリアの方向性、技術の細かなニュアンスといった領域は、あくまで人が伴走します。

テクノロジーの効率性と、現場経験に裏打ちされた人間の判断力--この2つを掛け合わせることで、「AIによる日常的なサポート」と「人による伴走支援」を両立した、ブルーカラー教育ならではのハイブリッド育成モデルを実現しています。

近日実装予定：加盟者の「苦手」を自動で見つけ、出題を最適化する「弱点克服AI」

HOWPRO BASEでは、AIメンター・AI接客ロープレに続く次の機能として、「弱点克服AI」の実装を予定しています。

弱点克服AIが実現すること

・日次テストや中間試験の誤答データを自動蓄積

・「メーカー知識」「作業工程」「接客対応」などカテゴリ単位で弱点を可視化

・卒業試験で苦手カテゴリの出題比率を自動引き上げ

・全受講生横断の「間違いやすい問題ランキング」による教材改善

「全員に同じ問題を出す」テストから、「一人ひとりの成長に合わせた出題」へ--加盟者の学習効率をさらに高める機能を段階的に追加していきます。

ハウプロは今後も、現場教育とAI活用を掛け合わせながら、加盟者一人ひとりの技術習得と事業成長を支える機能を拡充してまいります。

「職人が技術にも経営にも自信を持って挑戦できる環境」をつくることで、これからのブルーカラー人材育成の新しいスタンダードを目指します。

公式LINEで詳細を確認する :https://liff.line.me/1656375213-kpjnLDMw/landing?follow=%40977nkxhs&lp=MdXzo9&liff_id=1656375213-kpjnLDMw

※ 本リリースに関するメディア取材を歓迎いたします。研修所の視察や認定試験の見学、受講者・認定エンジニアへのインタビュー取材にも対応可能です。お気軽に下記までご連絡ください。

株式会社志事人(ハウプロ)

電話：03-6808-6157

メールアドレス：info@howpro.jp

担当者コメント

[株式会社志事人 代表取締役 鶴原 利彦]

「ブルーカラーの現場教育は、長い間『背中で見て覚えろ』が当たり前でした。先輩の手元を見て、身体で覚える。その伝統の中で素晴らしい職人が育ってきたのは事実です。

しかし、職人の高齢化と人手不足が深刻化する今、教えられる人自体が減っています。

そして、技術を身につけて開業しても、『お客様をどう増やすか』『閑散期をどう乗り越えるか』という経営の壁にぶつかり、事業を続けられなくなるケースを私自身、たくさん見てきました。

HOWPRO BASEのAIメンターは、技術に答えるだけのツールではありません。訪問サービス事業を営むうえでの経営や集客の悩みにも24時間寄り添う、加盟者のための『総合相談役』です。

AIは職人を代替するものではなく、職人が『技術にも経営にも自信を持って一歩を踏み出す』ための伴走者です。現在はベータ版として、お申し込みいただいた加盟者の皆さまにご利用いただいています。

加盟者の声を聴きながら日々改善を続け、AIと現場教育のハイブリッドで、これからの時代のブルーカラー人材育成のスタンダードを作っていきます。