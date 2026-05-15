Recept、公式メディアを大幅リニューアル

株式会社Recept

株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、デジタルアイデンティティの社会実装を加速させるため、当社が運営する情報発信メディアを全面的にリニューアルいたしました。

現在、Web3やDID/VC領域（※1※2）への関心は高まっていますが、情報を検索しても難解な技術仕様や一般論ばかりがヒットする現状があります。本メディアではこうした課題を解決すべく、単なる技術解説ではなく、「ビジネスにどう活かすか」「エンドユーザーや社会にどのような利便性があるか」という視点を重視して記事を作成しています。

【リニューアルの3つのポイント】

本リニューアルでは以下施策を実施することで、より読者の方にとって見やすく・購読しがいのあるメディアに進化いたしました。

1.デザインの刷新とUI/UXの向上

読者が今知りたい情報へ迷わずアクセスできるよう、サイト内の回遊性やナビゲーションを大幅に改善しています。

2.ユースケース・導入事例コンテンツの拡充

国内・国外の自治体、教育機関、エンターテインメント業界など、様々な業界におけるデジタルアイデンティティの最新動向を記事化。読者の方にとって、自社の課題解決を具体的にイメージできる構成にアップデートしました。

3.先端技術の「ビジネス活用」を紐解く専門コラム

最新の国内外のDID/VC動向、法規制の動向など、専門性の高い情報を分かりやすく解説。業界のトップランナーとしての知見を惜しみなく提供します。

【メディアの購読について】

本メディアの最新記事や、DID/VCに関するお役立ち情報は、ニュースレターにて随時発信してまいります。

配信内容：DID/VCの最新動向、ビジネスでの活用事例、専門コラムの更新通知など

お申し込み方法：「購読フォーム」(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8mg44BB5vmgx5HOfkAvFGEPoLbFa73MTgtxds3KEyv80Cg/viewform?usp=header)よりお申し込み下さい。

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

DID/VCの技術基盤「proovy」を提供しています。

公式サイト：https://recept.earth/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))

※1 DID (Decentralized Identifier) とは：分散型デジタルIDを実現するための識別子。デジタルIDによって、ユーザーは自身のアイデンティティをデジタル空間で安全かつ主体的に管理できる。関連する資格情報は、自らが管理するデジタルウォレットに保管され、選択的な情報開示が可能となる。ユーザー中心の分散型管理により、組織や国境を越えたデジタルIDの相互運用性が向上し、より柔軟で安全なデジタルアイデンティティエコシステムの実現が期待されている。

※2 VC（Verifiable Credentials）とは：検証可能なデジタル証明書。個人が自分の資格情報などを安全に管理し、提示先に必要な情報のみを選択的に提示することも可能。受け手はその真偽を簡単に検証でき、デジタル環境での安全なデータ提供などが実現される。