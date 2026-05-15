フィリップス 最新電動シェーバーを体験できる特別イベントを6月3日（水）に開催 抽選で30名様を無料でご招待

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：安部美佐子、 以下 フィリップス）は、電動シェーバーの新製品発売を記念し、2026年6月3日（水）に東京都港区にて、「フィリップス 電動シェーバー新製品 体験イベント」を開催いたします。本イベントでは、抽選で30名様を無料でご招待いたします。さらに、ご来場いただき、簡単なアンケートにご協力いただいた方全員に、フィリップス発祥の地であるオランダにちなんだギフトをお土産としてご用意しております。

フィリップスの電動シェーバーは、世界123か国で展開、80年以上の歴史がある世界シェアNo.1[1]ブランドとして親しまれています。1939年の発売以来、刃の素材にこだわり、本社を構えるオランダの自社工場で刃の製造や技術向上のための研究開発を日々行っています。

本イベントでは、専門スタッフによる説明を通じて新製品の魅力をより深くご理解いただくとともに、実際に製品をお試しいただけるタッチアンドトライを実施いたします。フィリップスの革新的な技術による最新の電動シェーバーをいち早くご体験いただける機会となっております。

また、本イベントの体験内容をSNSにご投稿いただいた方の中から、抽選で1名様に今回ご体験いただく新製品をプレゼントいたします。ぜひご応募ください。

[1]ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売額 ボディシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による

【イベント概要】

名称：フィリップス 電動シェーバー新製品 体験イベント

日時：2026年6月3日（水）18:00 ~ 19:00 （受付 17:30~）

会場：東京都港区（詳細は当選者の方にご案内いたします）

定員：抽選で30名様

参加特典：-フィリップス本社があるオランダにちなんだお土産

（ご来場のうえ、簡単なアンケートにご協力いただいた方全員）

-体験内容をSNSにご投稿いただいた方の中から抽選で1名様に新製品をプレゼント

【申し込み方法】

１.「MyPhilips」へのご登録が必要です

ご登録はこちら：https://www.philips.co.jp/c-w/signup-myphilips-japan.html

２.応募フォームより申し込み ※2026年5月22日（金）応募締め切り

応募フォーム：https://forms.office.com/e/EAsFekPU6X

３.当落については、2026年5月27日（水）頃までに、当選された方にのみ、

応募フォームにご記入いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします

４.同メールにてイベントの詳細をご案内いたします

■本イベントに関するお問い合わせ

株式会社フィリップス・ジャパン

パーソナルヘルス事業部 電動シェーバー新製品 体験イベント担当

E-Mail： ph.press@philips.com

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業し、医療機器の開発・提供をはじめとするヘルスケアテクノロジーのリーディングカンパニーとして、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、医療機器および電動シェーバーや電動歯ブラシなどのパーソナルヘルスと多岐に渡ります。超高齢化が進む日本の医療・健康課題の解決に貢献し、人々のより良い健康と生活の向上を目指しています。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

パーソナルヘルス事業部について

パーソナルヘルス事業部は、電動歯ブラシや電動シェーバー、光美容器などの製品を通じて、日々のセルフケアを支え、健康的な生活をサポートする事業領域です。オーラルヘルスケア、メンズグルーミング、ビューティーといった分野において、生活者一人ひとりのニーズに寄り添いながら、日常に根差した製品とソリューションを提供しています。

また、機能的価値にとどまらず、製品を手に取っていただくことにより“自分らしくいられる時間”や“自信につながる体験”の提供を目指しています。「Better care for more people（より良いケアをより多くの人へ）」というビジョンのもと、イノベーションを通じて、人々のより良い健康と生活の質の向上に貢献しています。