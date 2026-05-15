67mm径までのフィルターを6枚収納可能な蛇腹式フィルターケース「Kenkoセミハードフィルターケースmini KSH-FP6mini」

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、67mm径までのフィルターを6枚収納可能な蛇腹式フィルターケース「Kenkoセミハードフィルターケースmini KSH-FP6mini」の販売を、2026年5月22日より開始いたします。


価格はオープンですが、3,300円（税込）の販売価格を想定しています。



Kenkoセミハードフィルターケースmini
KSH-FP6mini



Kenkoセミハードフィルターケースmini
KSH-FP6mini



詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/accessory_case/filter-case/ksh-fp6mini.html


好評発売中の「セミハードフィルターケース KSH-FP6」のミニバージョンを発売。フィルター径67mmまでに対応します。

たくさんのレンズフィルターを使用する方のために、使いやすさにこだわったフィルターケースです。
フィルター名が見やすく取り出しやすい蛇腹式を採用。
67mmまでのフィルターを6枚まで収納可能。大容量ながらコンパクトなサイズを実現。
Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態でも、フィルター5枚まで収納可能。
カラビナ、面ファスナーベルト付きで持ち運びに便利です。


大容量


67mm径までのフィルターを6枚収納可能。大容量ながらコンパクトサイズを実現。
Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態で、フィルター5枚収納可能。



67mm径までのフィルターを6枚収納可能

蛇腹式


フィルター名を瞬時に視認できて、すぐに取り出せる蛇腹式を採用。67mm径フィルターが取り出しやすく、ケースを開いた時に落ちにくい、使いやすさにこだわった設計です。



すぐに取り出せる蛇腹式

カラビナ付き


カラビナ付きでリュックやベルトなどに装着可能。持ち運びに便利です。
※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。





カラビナ付き


カラビナ付き

面ファスナーベルト付き


着脱可能な面ファスナーベルト付き。ベルトなどへの装着に便利です。
※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。





面ファスナーベルト付き




面ファスナーベルト付き


面ファスナーベルト付き

SDカードやレンズクロスも収納可能


両端の収納スペースにはレンズクロスなどを収納可能。SDカードの収納に便利な内ポケットを装備。



SDカードやレンズクロスも

耐衝撃


耐衝撃性に優れたEVA製。大切なフィルターを衝撃からしっかり保護します。






耐衝撃性に優れたEVA製