67mm径までのフィルターを6枚収納可能な蛇腹式フィルターケース「Kenkoセミハードフィルターケースmini KSH-FP6mini」
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、67mm径までのフィルターを6枚収納可能な蛇腹式フィルターケース「Kenkoセミハードフィルターケースmini KSH-FP6mini」の販売を、2026年5月22日より開始いたします。
価格はオープンですが、3,300円（税込）の販売価格を想定しています。
Kenkoセミハードフィルターケースmini
KSH-FP6mini
Kenkoセミハードフィルターケースmini
KSH-FP6mini
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/accessory_case/filter-case/ksh-fp6mini.html
好評発売中の「セミハードフィルターケース KSH-FP6」のミニバージョンを発売。フィルター径67mmまでに対応します。
たくさんのレンズフィルターを使用する方のために、使いやすさにこだわったフィルターケースです。
フィルター名が見やすく取り出しやすい蛇腹式を採用。
67mmまでのフィルターを6枚まで収納可能。大容量ながらコンパクトなサイズを実現。
Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態でも、フィルター5枚まで収納可能。
カラビナ、面ファスナーベルト付きで持ち運びに便利です。
大容量
67mm径までのフィルターを6枚収納可能。大容量ながらコンパクトサイズを実現。
Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態で、フィルター5枚収納可能。
67mm径までのフィルターを6枚収納可能
蛇腹式
フィルター名を瞬時に視認できて、すぐに取り出せる蛇腹式を採用。67mm径フィルターが取り出しやすく、ケースを開いた時に落ちにくい、使いやすさにこだわった設計です。
すぐに取り出せる蛇腹式
カラビナ付き
カラビナ付きでリュックやベルトなどに装着可能。持ち運びに便利です。
※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。
カラビナ付き
カラビナ付き
面ファスナーベルト付き
着脱可能な面ファスナーベルト付き。ベルトなどへの装着に便利です。
※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。
面ファスナーベルト付き
面ファスナーベルト付き
面ファスナーベルト付き
SDカードやレンズクロスも収納可能
両端の収納スペースにはレンズクロスなどを収納可能。SDカードの収納に便利な内ポケットを装備。
SDカードやレンズクロスも
耐衝撃
耐衝撃性に優れたEVA製。大切なフィルターを衝撃からしっかり保護します。
耐衝撃性に優れたEVA製