株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、67mm径までのフィルターを6枚収納可能な蛇腹式フィルターケース「Kenkoセミハードフィルターケースmini KSH-FP6mini」の販売を、2026年5月22日より開始いたします。

価格はオープンですが、3,300円（税込）の販売価格を想定しています。

Kenkoセミハードフィルターケースmini

KSH-FP6mini

KenkoセミハードフィルターケースminiKSH-FP6mini





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/accessory_case/filter-case/ksh-fp6mini.html

好評発売中の「セミハードフィルターケース KSH-FP6」のミニバージョンを発売。フィルター径67mmまでに対応します。



たくさんのレンズフィルターを使用する方のために、使いやすさにこだわったフィルターケースです。

フィルター名が見やすく取り出しやすい蛇腹式を採用。

67mmまでのフィルターを6枚まで収納可能。大容量ながらコンパクトなサイズを実現。

Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態でも、フィルター5枚まで収納可能。

カラビナ、面ファスナーベルト付きで持ち運びに便利です。

大容量

67mm径までのフィルターを6枚収納可能。大容量ながらコンパクトサイズを実現。

Kenko マグネティック・マウント・システム コンバージョンリングを付けた状態で、フィルター5枚収納可能。

67mm径までのフィルターを6枚収納可能

蛇腹式

フィルター名を瞬時に視認できて、すぐに取り出せる蛇腹式を採用。67mm径フィルターが取り出しやすく、ケースを開いた時に落ちにくい、使いやすさにこだわった設計です。

すぐに取り出せる蛇腹式

カラビナ付き

カラビナ付きでリュックやベルトなどに装着可能。持ち運びに便利です。

※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。

カラビナ付きカラビナ付き

面ファスナーベルト付き

着脱可能な面ファスナーベルト付き。ベルトなどへの装着に便利です。

※画像は「セミハードフィルターケース KSH-FP6」です。

面ファスナーベルト付き面ファスナーベルト付き面ファスナーベルト付き

SDカードやレンズクロスも収納可能

両端の収納スペースにはレンズクロスなどを収納可能。SDカードの収納に便利な内ポケットを装備。

SDカードやレンズクロスも

耐衝撃

耐衝撃性に優れたEVA製。大切なフィルターを衝撃からしっかり保護します。

耐衝撃性に優れたEVA製