株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、アルカスイス互換クイックシュー3ウェイ雲台「スリック SH-747」の販売を、2026年5月22日より開始いたします。

メーカー希望小売価格（税別）は\25,700です。

スリック SH-747

スリック SH-747





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/panheads/3way/sh747.html

「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。

ライトカーボン E73 II AC / ライトカーボン E74 II ACに搭載されている雲台を単体販売。

三脚取り付けネジは、U1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。



●対象機材：フルサイズミラーレス＋300mmズーム

●適合三脚：パイプ径25mm～28mmの中型三脚。ライトカーボン E83 II / ライトカーボン E84 IIなど。

特長

三脚取り付けネジはU1/4、U3/8両対応

三脚取り付けネジはU1/4、U3/8両対応

雲台底部の三脚取り付けネジは、U1/4インチ（小ネジ）対応ですが、付属のダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ（大ネジ）にも対応できます。

2ハンドル3ウェイ雲台

2ハンドル3ウェイ雲台

上下、左右、縦位置 / 横位置がそれぞれ調整可能な3ウェイ雲台を装備。

厳密な構図調整に向いています。

さらにカメラ台が90°動きます。

アルカスイス互換式のシューに対応

さまざまな機材を固定できる、アルカスイス互換式のシューに対応

カメラの取り付けはアルカスイス互換に対応。

付属のプレートのほか、リグやL型ブラケット、アルカスイス互換の三脚座など、様々な機材が取り付けできます。

カメラ台部分が90°回転

カメラ台部分が90°回転

カメラ台の回転で、縦長にも横長にもプレートが取り付けできます。

L型ブラケットは、カメラの横幅方向に取り付けるので横長に。

望遠レンズの三脚座やリグは、縦長に取り付けることで前後バランス調整が可能です。