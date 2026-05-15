株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、アルカスイス互換クイックシューグリップ雲台「スリック AF 1500 AC」の販売を、2026年5月22日より開始いたします。

メーカー希望小売価格（税別）は\28,300です。

スリック AF 1500 AC

スリック AF 1500 AC





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/panheads/grip/af1500ac.html

「アルカスイス互換」のクイックシューに対応するグリップ雲台です。

スリックが1987年に開発し、進化させてきた独自デザインのグリップ雲台は、グリップを握ると自在に動かすことができ、離すと固定。直感的に操作できます。

三脚取り付けネジは、U1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。

水準器付きで、水平出しの目安となります。



●対象機材：フルサイズミラーレス＋300mmズーム

●適合三脚：パイプ径25mm～28mmの中型三脚。ライトカーボン E83 II / ライトカーボン E84 IIなど。

特長

グリップひとつで自在に、直観的な操作が可能

グリップひとつで自在に、直観的な操作が可能

グリップを握ると雲台が動き、離すとしっかり固定。

グリップひとつで自在に構図を調整できます。

U溝の位置が回転

U溝の位置が回転

グリップ部分を握ると、雲台下部のU溝の位置も360°自由に設定できます。上向き、下向き、縦位置のセットが可能になります。

縦位置撮影も自由自在

縦位置撮影も自由自在

グリップ部分とカメラ台の360°回転を合わせることで、どちらの向きへも縦位置の設定ができます。

U1/4、U3/8両対応

三脚取付けネジはU1/4、U3/8両対応

雲台底部の三脚取り付けネジは、U1/4インチ（小ネジ）対応ですが、付属のダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ（大ネジ）にも対応できます。

アルカスイス互換式のシューに対応

さまざまな機材が固定できるアルカスイス互換式のシューに対応

カメラの取り付けはアルカスイス互換に対応。

付属のプレートのほか、リグやL型ブラケット、アルカスイス互換の三脚座など、様々な機材が取り付けできます。

カメラ台部分が360°回転

カメラ台部分が360°回転

カメラ台の回転で、縦長にも横長にもプレートが取り付けできます。

L型ブラケットは、カメラの横幅方向に取り付けるので横長に。

望遠レンズの三脚座やリグは、縦長に取り付けることで前後のバランス調整が可能です。