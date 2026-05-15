【6月16日開催】経営×バックオフィス×AIの祭典「freee 統合ワールド 2026」のセッションを公開

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2026年6月16日（火）に開催する、経営×バックオフィス×AIの祭典「freee 統合ワールド 2026」における新たなセッションと会場内の体験ゾーンを公開したことをお知らせします。

ビジネスにおけるAI活用が加速する中、企業には単なるツールの導入にとどまらない、組織や業務フローの根本的なアップデートが求められています。本イベントでは、各業界を牽引するトップランナーをお招きし、いかにしてAIを現場に浸透させ、経営の進化を遂げるべきか、その具体的なアプローチに迫る多数のセッションを実施します。

＜イベントのお申込み＞

「freee 統合ワールド 2026」オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/

■日本を代表するリーダーが「経営の本質」を語り尽くす特別対談セッション

2025年12月に株式会社サイバーエージェントの代表取締役社長に就任した山内隆裕氏をゲストにお迎えします。メガベンチャーを「承継した」山内氏と、freeeを「創業した」CEOの佐々木大輔。フェーズも背景も異なる2人の視点を交え、「社長とは何か」「経営とは何か」という根源的な問いに向き合い、企業経営におけるトップの役割についてフラットに議論を深めます。

超解剖 社長の仕事 ──サイバーエージェントを承継した山内隆裕 × freee創業CEO佐々木大輔と一緒に考える、社長とは。経営とは。（15:00～15:40）

＜登壇者＞

株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内 隆裕 氏

フリー株式会社 代表取締役CEO 佐々木 大輔

フリー株式会社 専務執行役員 CoS 川合 純一

■「バックオフィス×AI活用」のリアルと最適解

「AIを導入したが現場に定着しない」「何から始めればいいかわからない」といった課題に対し、リアルな実体験や、明日から実践できるAI活用のステップを解き明かします。

１.【リーダーの本音トーク】AIを使い倒すサイバーエージェントとfreeeは何をしているのか？ 明日から真似できる「組織・守り・人」の育て方（14:00～14:40）

トップの「AIを使え」という号令を、どう現場の「熱狂」に変えるのか。AIプロダクト開発を牽引するサイバーエージェント上野氏と、AIネイティブ組織作りを推進するfreeeの前村が登壇。社員が自発的にAIを触りたくなる仕掛けや、安全に挑戦できるガバナンスなど、「すべてが順調ではなかった」リアルな失敗談を交えながら本音で語ります。

＜登壇者＞

株式会社サイバーエージェント 執行役員 AIオペレーション室 室長 上野 千紘 氏

フリー株式会社 常務執行役員 CIO兼カルチャー/DEI担当 前村 菜緒

２. AIインフルエンサー茶圓氏 徹底解説！経営の可視化も、面倒な手入力も一掃。freee×AIで実現するバックオフィス改革（16:40～17:40）

AI活用に関心はあるが一歩踏み出せない方へ向け、X（旧Twitter）フォロワー19万人超を誇り、数多くのメディア出演や企業向けAI研修を手掛けるAI専門家・茶圓氏をお迎えします。最新のAI動向を知り尽くす茶圓氏の知見と第三者の視点から、freeeの「MCP（Model Context Protocol）」がバックオフィスに及ぼす影響を徹底解剖。AIを活用したfreeeプロダクトの開発に携わるfreeeの青山との掛け合いやデモを通じて、プログラミング不要で「手入力や集計作業が消える未来」の解像度を高めていただけるセッションです。

※タイトルは変更になる可能性があります。

＜登壇者＞

株式会社デジライズ 代表取締役 茶圓 将裕 氏

フリー株式会社 freee-mcp エバンジェリスト 青山 翔平

３.【燈株式会社×freee 特別対談】～AI普及率わずか5%の壁を越える～人手不足に悩む中小企業の救世主となる「現場を変えない」DX / AX戦略（12:00～12:40）

生産性向上が急務でありながら、ノンデスク領域でシステム導入が頓挫する最大の原因は「現場を変えるハードル」にあります。本セッションでは、現場課題に深く入り込んだAX/DXを推進する燈株式会社を迎え、「現場との摩擦をゼロに近づけ、生産性を大幅に改善させるための最短ルート」を徹底議論します。

＜登壇者＞

燈株式会社 Co-Founder 取締役COO 石川 斉彬 氏

フリー株式会社 HR事業戦略グループ HR BPaaS本部長 塚本 洋敬

フリー株式会社 HR事業戦略グループ プロダクトマーケティングマネージャー 宇都宮 まゆ

■次世代のスモールビジネスを創る「経営変革」の最前線

不確実性の高い現代において、これからのスモールビジネスはどう戦うべきか。危機を乗り越えたアトツギや、日本を代表する企業のトップランナーがこれからの経営を紐解きます。

１. NewsPicksプロデュース【入山章栄×青木耕平】「持たない経営」で、スモールビジネスはどこまで成長できるか（11:00～11:40）

「人を増やせば組織は強くなる」という常識を疑い、最初から「持たない」前提で設計された経営は何を手に入れるのか。少数精鋭で上場を果たしたクラシコム代表・青木氏の実践を、早稲田大ビジネススクール教授・入山氏が経営学の視点で解説します。

＜登壇者＞

早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

株式会社クラシコム 代表取締役 青木 耕平 氏

フリー株式会社 執行役員 取引プロダクト CEO 高澤 真之介

株式会社ユーザベース NewsPicks Brand Design シニアエディター 竹本 拓也 氏

２.【アトツギ・経営者必見！】経営危機を乗り越えて次100年を創る アトツギ2人が実践する、全社を巻き込んだ経営変革（14:00～14:40）

コロナショックで毎月5000万円のキャッシュアウト危機に直面した創業120年の老舗旅館・錦水館と、16年連続赤字の倒産寸前からV字回復を遂げた創業100年の鮮魚店・おのざき。先代とは異なる経営に舵を切り、全社を巻き込んで変革を進めた若き「アトツギ」のリアルな軌跡に迫ります。

＜登壇者＞

株式会社錦水館 代表取締役 武内 智弘 氏

株式会社おのざき 代表取締役 小野崎 雄一 氏

フリー株式会社 常務執行役員 会計申告プロダクトCEO 根木 公平

■「freee 統合ワールド 2026」概要

イベント名：freee 統合ワールド 2026

日時：2026年6月16日（火）11:00～18:30（開場10:00）

会場：新宿住友ビル三角広場、新宿住友ホール／東京都新宿区西新宿2丁目6－1

開催方法：オフライン／一部オンライン配信あり

参加費：無料（事前登録制）

「freee 統合ワールド 2026」オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。