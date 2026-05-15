青楓館高等学院の学院長藤原が6月12日開催「教育AIサミット」に登壇

株式会社青楓館

青楓館高等学院（以下、青楓館）は、2026年6月12日（金）、幕張メッセで開催される「教育AIサミット」（Interop Tokyo 2026内・AI NATIVE EXPO2026 特別企画）に参加し、学院長・藤原照恭がセッションに登壇いたします。

■ 「教育AIサミット」開催概要

「教育AIサミット」は、本協会が主催する教育×AIをテーマとしたイベントです。今回は、国内外の最新テクノロジーが集結する「AI NATIVE EXPO2026」の特別企画として開催し、教育分野における生成AIの活用を中心に、多彩なセミナー・セッションを展開いたします。

■ 学院長・藤原の登壇セッション概要

- イベント名：教育AIサミット（AI NATIVE EXPO2026 特別企画）- 会期：2026年6月10日（水）～6月12日（金）9:30 ～ 18:00（最終日は17:00終了）- 会場：幕張メッセ（Interop Tokyo 2026 会場内）- 参加費：無料（webサイトより事前登録制）- https://www.ainative-expo.jp/

自ら考える人材が育つ！人材育成に効く教育現場でのAI活用事例とノウハウを大公開

本セッションでは、教育現場でのAI活用事例を起点に、企業における人材開発への転用可能性を議論します。AIは人材を育てるのか、それとも人間の認知構造を再設計するのか。Interopという技術起点の場から、人材開発の未来を再定義します。

■ 学院長・藤原照恭のコメント

- 日時：2026年6月12日（金）10:30 ～11:10- 会場：幕張メッセ（展示会場内 D／3C32）- 登壇者：- - 一般社団法人教育AI活用協会 代表理事 佐藤 雄太 氏- - 一般社団法人教育AI活用協会 副代表理事 伊藤 雅康 氏- - 青楓館高等学院 学院長 藤原 照恭

青楓館が掲げる「自分らしく生きていく」という理念は、決して理想論ではありません。私たちは、生徒一人ひとりの個性を尊重し、その可能性を社会という広いフィールドでどう開花させるかを、常に模索し続けています。

教育現場での実践を通じて、AIは生徒の思考を奪うのではなく、深める道具になると確信しています。今回のセッションが、企業の人材育成に携わる方々にとって新たな視点となれば幸いです。

ここで得られる最新の知見と繋がりを教育現場へと還元し、生徒たちが変化の激しい未来を自らの力で切り拓いていける、そんな真の「生きる力」を育む教育を追求し続けます。

■ 青楓館高等学院について

青楓館は、「自分らしく生きていく」を掲げ、一人ひとりの個性を尊重した教育を行う通信制高校サポート校です。兵庫県明石市・芦屋市を拠点に、課題解決型学習（PBL）や各界のプロを招いたゲスト授業を通じ、生徒の「やりたい」に合わせた多様な進路を支援しています

また、一般社団法人教育AI活用協会の「AI先端モデル校」として、AIを学習プロセスに積極的に導入しており、先端技術を活用した次世代型の学びの環境を構築しています。

Webサイト：https://seifukan-gakuin.com/

X：https://x.com/seifukan_gakuin

Instagram：https://www.instagram.com/seifukan_gakuin/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7eu0Rp-q6jmPufAoEcNmGg

■ 本件に関するお問い合わせ先

メディア関係者の皆様からの取材依頼、登壇者へのインタビュー等は下記までご連絡ください。

企業名：青楓館高等学院

担当者名：蓮沼（広報担当）

電話番号：078-915-0775

メールアドレス：hasunuma.momoka@seifukan-gakuin.com

受付時間：平日 10:00～18:00