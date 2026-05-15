日テレHR総合研究所とタジクが「日テレAI-HR」を提供開始。

株式会社日テレHR総合研究所

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行 ）と、株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 義弘 ）は、企業の生成AI導入から現場実装までを一気通貫でサポートするAIソリューションサービス「日テレAI-HR」の提供を開始いたします 。

■「日テレAI-HR」サービスサイト

https://ai.ntv-hr.com/

組織と人から考える、新しいAI支援のかたちへ。

あらゆる業務の基盤となるのは、「組織と人」です。 そして、これからの時代に次に必要となるのが「AI」です。

生成AIの導入は多くの企業で進みつつあります。 一方で、現場では「ツールを入れたものの使われない」「一部の人だけが活用している」 「業務の中にAIが組み込まれていない」といった課題も広がっています。

AI活用を本当に成果につなげるためには、技術だけではなく、 人材育成、組織設計、現場理解、運用設計までを含めて考える必要があります。 そのためには、AIを単なるツールとして導入するのではなく、 組織の中で動く仕組みとして設計することが欠かせません。

「組織から考えるAI支援」を提供したい。 そんな想いを込め、当事業を開始いたします。

AI導入は進んだ一方で、「現場で使われない」課題が広がっている

生成AIは、すでに多くの企業にとって重要な経営テーマになっています。 しかし、導入そのものが進んでも、実際の業務で継続的に使われ、 成果につながっているケースばかりではありません。

- 社員がAIをどう使えばよいかわからない- 一部の担当者だけが使い、組織全体に広がらない- 業務フローにAIが組み込まれていない- 機密情報やセキュリティへの不安から活用が進まない- AI活用の効果を測定できていない- 導入後の改善や運用が続かない

AI活用を定着させるには、単にツールを導入するだけでは不十分です。 業務のどこにAIを組み込むのか、誰がどのように使うのか、 どのようなルールで運用するのかまで設計し、現場で使われる状態に整えていく必要があります。

日テレAI-HRは「AIを現場で動かす」ための支援事業

日テレAI-HRは、生成AI導入・AI活用コンサルティング・現場実装を支援する AIソリューションサービスです。

機密情報に配慮した閉域AI環境の構築から、現場常駐、プロダクト開発、 PR・ブランディング、クリエイティブ制作まで、 企業のAI活用を一気通貫でサポートします。

特長は、AIを技術導入だけで終わらせず、 組織と人の視点から現場に定着させることです。 日テレHR総合研究所が持つ人材育成・組織開発・HRの知見と、タジクが持つ生成AI活用・AIプロダクト開発の知見を掛け合わせ、 企業の業務に合わせた実践的なAI活用を支援します。

HRとAIを融合し、企業のAIシフトを支援

すべての業務がAIにつながる時代だからこそ、 日テレAI-HRではAIを深く研究し、HRの知見とAIを融合させていきます。

AIと相性の良いHR研修や人事制度の設計をはじめ、 AIを使った次世代型研修とその効果測定、 従業員の状態モニタリングなど、 現場の課題を解決するソリューションを導入します。

また、AI人材の採用支援も含め、 企業がAIを一時的な取り組みで終わらせるのではなく、 組織の根幹からAIシフトを進められるよう支援していきます。

会社概要

■ 株式会社日テレHR総合研究所

所在地（本店）：東京都港区東新橋一丁目6番1号 日本テレビタワー

代表者：代表取締役社長 中村 博行

設立日：2025年5月1日（2025年8月1日より事業開始）

事業内容：主に動画を内包する人材教育プログラムの提供 ／人材育成、人事制度等、HRサービスの提供／上流工程から執行まで採用活動全般の支援、代行など

公式サイト：https://ntv-hr.com/

■ 株式会社タジク

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

代表者：代表取締役 田中 義弘

設立日：2021年3月9日

事業内容：クリエイティブ（グラフィック / WEB / 映像） / ブランディング / コンサルティング / AI・生成AI・LLM活用 / メタバース / AR・WEB3・NFT / 新規事業開発支援 / R&D支援

公式サイト：https://taziku.co.jp/



