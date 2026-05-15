シチズン時計に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」を提供

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、シチズン時計株式会社（本社：東京都西東京市、代表取締役社長 大治良高、以下「シチズン時計」）に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」を2026年4月1日より提供開始したことをお知らせします。

シチズン時計は、「市民に愛され市民に貢献する」という企業理念のもと、100年以上にわたり事業を展開しています。優れた製品・サービスを提供するだけでなく、バリューチェーン全体で人権や地球環境などの社会課題に配慮し、ステークホルダーからの信頼を得ながら事業を拡大するとともに、持続的な企業価値の向上を目指す「サステナブル経営」を行っています。

このたび、シチズン時計による「SmartESG」の導入決定に伴い、シェルパは2026年4月からサービスの提供を開始しました。シチズン時計は、「SmartESG」を活用することで自社のサステナビリティ情報をクラウド上で一元管理し、社内のデータ収集プロセスを確立するとともに、多岐にわたるサステナビリティ情報の関連性を可視化し、自社が優先的に取り組むべき重要課題の特定プロセスを仕組み化します。

さらに、評価機関への対応において、AIを活用し、対応業務の効率化を図ります。

「SmartESG」について

「SmartESG」は、企業内に散在するサステナビリティ・ESGデータを一元管理し、戦略的なサステナビリティ経営を支援するデータプラットフォームです。「SmartESG」の中核を担う4つの機能は、サステナビリティ情報の開示業務を効率化し、高度な分析を可能にします。「Database」と「Workflow」によりサイロ化しがちな社内データの収集・管理を可視化し、「Focus」と「Benchmark」でAIを活用した先進的な分析を提供します。「SmartESG」は、企業における情報開示の高度化やステークホルダー対応の強化だけでなく、持続可能な経営戦略の策定・実行を加速させることに貢献します。

https://smartesg.jp/

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit