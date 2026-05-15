abbiFan、冷却・ミスト・強風の3WAY瞬冷を実現したハンディファン『ICEMIST』 Makuake先行販売開始

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は『abbiFan（アビファン）』より、携帯扇風機の次世代モデル「ICEMIST」のMakuake事前登録を開始いたします。

「風だけでは涼しくない。ミストは服が濡れる」―――そんな従来品への不満を解消するために生まれたのが「ICEMIST」です。触れた瞬間から肌を冷やすペルチェ式冷却プレート、濡れにくい微細ミスト、100段階の風量を1台に凝縮。カラビナ付きで卓上ファンとしても使え、背面カバーを外すだけの簡単メンテナンスも備えた多機能モデルが、今夏の新定番を目指します。

＜Makuakeプロジェクト概要＞

●早期購入特典：割引率最大30% 4,648円（税・送料込み）～

●一般販売予定価格：5,980円（税込）

●MakuakeプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/abbifanmist/

製品特長

●ミスト・冷却・送風の3つの機能を1台に

きめ細やかな微細ミストに確実な涼しさを届ける冷却プレート、強力な送風により、まるで携帯エアコンのような圧倒的な涼しさを実現。

●1～100の無段階風量調整

ボタン一つで風量を自在に調節可能。交通機関や公共施設では静音のまま、アウトドアやフェスでは大風量で、どんな環境でも理想の風を実現します。

●高速モーター搭載でパワフルな風力を実現

最大13,000RPM、7m/sのパワフル送風で周りの空気を常に循環。ミストや冷却プレートと合わせることで、日々熱くなっていく夏場でも、最適な温度を維持します。

●濡れにくい微細ミストで瞬時にクールダウン

水が蒸発する際に周囲の熱を奪う「気化熱効果」。打ち水と同じ原理で、微細ミストが机の上ですばやく気化し、べたつきや濡れ感を抑えながら、ひんやりとした涼感を届けます。

●触れるだけで瞬間冷却

ペルチェ素子を採用した3.5cmの大型冷却プレートが、夏場の火照った肌を直接クールダウン。ファンとの同時使用により、冷ました部位を中心に効率的な冷却を実現します。

●多機能カラビナ

本体下部に付属しているカラビナはバッグにワンタッチ装着。取り出すことでスタンドとしても使用可能。

●背面カバー取り外し可能でお手入れ簡単

本体裏のカバーを取り外すことで、いつでも簡単に内部のお手入れが可能。汚れの貯まりやすいファン部分も、常に清潔に保てます。

●誤作動防止ロック

背面の電源ボタンはスライド式で、電源OFFにするとボタンロックが可能です。「持ち運び時にバッグ内で勝手に電源が入っていた」という心配はなくなり、使用中いつでも停止することが可能です。

●最大24時間使用可能な大容量バッテリー

小さなボディの中に4500mAhのバッテリーを搭載。3.5時間の充電で、最大約24時間の連続使用が可能です。

●LEDディスプレイでバッテリー残量・風量を一目で確認

製品仕様

商品名：abbiFAN ICEMIST 冷却ミストターボファン

カラーバリエーション：アイスブルー/クラウドホワイト

サイズ：76×181×53mm

重量：247g

バッテリー：4500mAh

使用時間：扇風機のみ：2.5～24時間

扇風機+冷却モード：1.5～3時間

扇風機+ミストモード：最大6時間(都度給水し続けた場合)

充電方式：USB-C

充電時間：約3.5時間(5V/2A使用時)

風速：2.5～7m/s

風量調節：100段階

カラー：アイスブルーカラー：クラウドホワイト

ブランド紹介

abbiFanはポータブル扇風機市場のトレンドをリードするブランドです。

ユーザーの声に耳を傾け、使い勝手を追求したハンディファンを企画しています。安心してお使いいただけるよう安全性に配慮した設計、強い風力、ロングバッテリーを備え、毎日の生活をより快適にすることを目指しています。

公式HP

https://abbi.jp/abbi-fan



株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp