Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』｜ 実況グループ「女子研究大学」とコラボ決定！6/2（火）にスペシャル配信を実施！

株式会社IRIAM

株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟)の子会社である株式会社IRIAM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:増田真也)が運営する、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』と、実況グループ「女子研究大学」のコラボが決定しました。2026年6月2日（火）にメンバーのニキさん・しろせんせーさんの二人がIRIAMでライブ配信を実施します。

■「女子研究大学」のニキさん・しろせんせーさんがIRIAMに登場！ぞれぞれ30人をご招待するスペシャル配信を開催！

実況グループ「女子研究大学」のニキさん・しろせんせーさんが、「IRIAM」で配信することが決定しました。各配信は抽選で選ばれた30名様をご招待するスペシャル配信で実施予定です。本配信の参加募集キャンペーンを2026年5月17日（日）まで実施中です。本キャンペーンの詳細はIRIAM公式Xよりご確認ください。

【「女子研究大学」IRIAMスペシャル配信の詳細】

https://x.com/iriam_official/status/2055121943276449858?s=20

【「IRIAM」ダウンロードURL】

https://app.iriam.com/7oGF/3ac7af2

【ニキさんのIRIAMアカウント】

https://web.iriam.app/s/user/axvjq4h92y?uuid=764e3fec

【しろせんせーさんのIRIAMアカウント】

https://web.iriam.app/s/user/H7Zynb29jK?uuid=3e201fd2



※アカウントはIRIAMアプリをダウンロードし、スマホでご確認ください。

■「女子研究大学」とは

ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5人で構成される実況者グループで、“女研（おなけん）”の愛称で親しまれています。YouTubeを中心としたゲーム実況はもちろん、ゲーム動画を背景に様々な企画もおこなっています。

「女子研究大学」公式X：https://x.com/onaken_official

■株式会社IRIAMについて

株式会社IRIAMは、「心でつながる魔法をかける」をミッションに、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』を運営しています。『IRIAM』は、スマートフォン1台で手軽にキャラクターになってライブ配信を行ったり、リスナー（視聴者）としてコミュニケーションを楽しむことができるサービスです。キャラクターモデリング等の複雑な作業なく、1枚のイラストだけで簡単にVtuberのようにキャラになってライブ配信を行うことができます。また、リスナーのコメントやギフトにより、スマートフォン越しながらもまるで隣にいるかのようなコミュニケーションが可能です。2018年10月のサービス開始から累計621万ダウンロードされています。

IRIAM公式サイト：https://iriam.com/

IRIAM公式X：https://x.com/iriam_official

IRIAM公式YouTube：https://www.youtube.com/@iriam_official

IRIAMダウンロード：https://app.iriam.com/7oGF/3ac7af2

■DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/