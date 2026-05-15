東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026　薩󠄀摩酒造『神の河Black』が焼酎部門麦カテゴリーでBest of the Bestを受賞

薩摩酒造株式会社

薩󠄀摩酒造株式会社 (代表取締役社長：吉元義久、本社：鹿児島県枕崎市) は、5月12日（金）に東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（以下TWSC）2026において、料飲店限定である長期貯蔵麦焼酎『神の河Black』が焼酎部門麦でカテゴリー内No.1に贈られる「Best of the Best」を受賞しました。また、同カテゴリーにて『神の河』も金賞を受賞いたしました。

TWSCに焼酎部門が設置され7年目となる本年は189点が出品され、1月から3月にかけ審査員がブラインドテイスティングによる審査を実施しました。薩󠄀摩酒造は、長期貯蔵麦焼酎『神の河Black』が焼酎部門麦カテゴリーにおいて最高金賞を受賞し、併せてカテゴリー内のNo.1へ贈られるBest of the Bestも受賞しました。また、『神の河』、『さつま白波原酒』の2商品が金賞を受賞しました。

今回の受賞を受けて薩󠄀摩酒造は、今後も技術力を磨きながら鹿児島から全国、日本から世界へ焼酎文化のさらなる発信に努めてまいります。

商品概要

長期貯蔵麦焼酎『神の河Black』（料飲店限定商品）

1988年発売である『神の河』の新ラインナップとして、料飲店限定商品という位置づけで2014年に発売しました。神の河Blackは原酒を5年という贅沢な時間をかけ、樽で貯蔵・熟成させました。樽由来の熟成した香りと円熟した味わいが特長です。5年という長期貯蔵の希少性ゆえ数量を限定しており、ご契約いただいた酒販店を通した料飲店専用商品となっています。料理の美味しさを引き立てる上品な味わいを、料飲店にてお楽しみください。

長期貯蔵麦焼酎『神の河』

良質な二条大麦を原料に単式蒸留機で蒸留した原酒を3年以上貯蔵・熟成させた長期貯蔵麦焼酎です。ホワイトオーク樽由来の淡い琥珀色とまろやかな味わいが特長です。

クーパーレッジ（樽工房）、クーパー（樽職人）について

薩󠄀摩酒造は焼酎蔵元で唯一、「樽職人」「樽工房」「樽貯蔵庫」を有し、専属のクーパー(樽職人)が樽の管理・再生を行っています。専門の知識と高度な技術が求められる樽職人は日本全国に60名ほどしかおらず、「火の神蒸溜所 樽工房」では3名の樽職人が日々研鑽を積んでいます。

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション (TWSC) とは

TWSC受賞商品のご紹介

公式サイト:https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

2019年に日本で初めて開催されたアジア最大級のウイスキーとスピリッツの品評会。世界中のウイスキーとスピリッツを日本に集め、日本人の繊細な味覚と深い知識と情熱をもって審評を行い、高品質なウイスキーとスピリッツを国内外に広く知ってもらうことを目的としている。2020年、日本が誇る蒸留酒を世界の人々に知ってもらいたいという思いから焼酎部門が新設され、今年で7回目の開催となる。

＜会社概要＞

企 業 名：薩󠄀摩酒造株式会社

代 表 者：代表取締役社長 吉元義久

本 社 所 在 地：鹿児島県枕崎市立神本町26番地

設 立：昭和11年6月21日

資 本 金 等：2億1,735万円

従 業 員 数：205名

業 種：酒類の製造販売並びに輸出入、清涼飲料・果汁その他飲料の製造販売

並びに輸出入、農作物の研究開発及び生産物の販売、他

公 式 サ イ ト：https://www.satsuma.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/satsuma_shuzo/

公式通販サイト：https://shop.satsuma.co.jp/